Власти Портленда ввели жесткий запрет на системы распознавания лиц

Источник материала: Onliner

Власти американского города Портленд (штат Орегон) на официальном уровне запретили использование технологий распознавания лиц в общественных местах. Это значит, что подобные системы не смогут использовать даже государственные структуры — например, полиция.

Кроме правоохранительных органов, запрет распространяется на частные компании. Под запретом оказались все общественные места: отели, магазины, рестораны. Требование вступит в силу с января следующего года. Организации, которые пойдут против закона, должны будут за каждый день нарушения платить $1000.

Причины полного запрета кроются в соблюдении прав уязвимых социальных групп: люди по расовому признаку могут попадать под повышенное внимание полиции, что приводит к злоупотреблению служебными полномочиями. Такие случаи уже фиксировались.

Корпорация Amazon уже высказала опасение, что принятый в Портленде закон может создать опасный для бизнеса прецедент: не исключены подобные запреты и в других городах.