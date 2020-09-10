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МВД: упавший с автозака мужчина был пьян (видео)

10.09.2020 09:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети активно обсуждался ролик с падением человека с автозака. На кадрах видно, что мужчина схватился за кабину движущегося автомобиля для перевозки задержанных и так проехал пару десятков метров, пока не упал. «Мужчина жив, был доставлен в больницу в пьяном виде», — сообщили в МВД.

«Медикам при поступлении сказал, что его избили сотрудники милиции. Следователю при опросе тоже, — рассказали в пресс-службе министерства. — В том, что избиений не было, а травмы получены от падения с милицейского автомобиля, признался позже, после того как предъявили фотовидеоматериалы».

«30-летний минчанин много раз привлекался к административной ответственности, — такова информация МВД о личности мужчины. — С десяток раз — за распитие алкоголя в общественных местах. Работает автослесарем, живет в общежитии, семьи нет».

По данным милиции, в настоящее время мужчина задержан сотрудниками ГУБОПиК МВД в качестве фигуранта по уголовному делу о массовых беспорядках.

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В сети активно обсуждался ролик с падением человека с автозака. На кадрах видно, что мужчина схватился за кабину движущегося автомобиля для перевозки задержанных...
 
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