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Bloomberg: Кипр блокирует решение ЕС о санкциях против Беларуси
10.09.2020 09:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.by
По неофициальным данным, Кипр поставил Брюсселю ультиматум.
Напомним, что после президентских выборов Беларуси и жесткого подавления уличных протестов страны Евросоюза составили черный список, в который вошел 31 человек. Это белорусские чиновники, в отношении которых ЕС планировал ввести санкции. Лукашенко в списке нет, самым высокопоставленным чиновников в списке стал глава белорусского МВД.
Однако утверждение списка застопорилось из-за позиции Кипра. Для принятия решения необходимо согласие всех стран-участниц, и Кипр отказывается присоединиться к общей позиции до тех пор, пока ЕС не примет санкции в отношении семи турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа.
Об этом пишут Bloomberg и агентство DPA со ссылкой на свои источники, передает
Глава МИД Кипра Никос Христодулидис на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа косвенно подтверждал готовность страны наложить вето на решение по Беларуси. «Мы не хотим двойных стандартов», — сказал он, отвечая на вопрос, согласится ли республика на санкции в отношении Беларуси без новых ограничений против Турции.
Источники Bloomberg говорят, что прорыва по этому направлению в Брюсселе ждут к концу сентября.
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По неофициальным данным, Кипр поставил Брюсселю ультиматум.
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