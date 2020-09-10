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Bloomberg: Кипр блокирует решение ЕС о санкциях против Беларуси

10.09.2020 09:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

По неофициальным данным, Кипр поставил Брюсселю ультиматум.

Напомним, что после президентских выборов Беларуси и жесткого подавления уличных протестов страны Евросоюза составили черный список, в который вошел 31 человек. Это белорусские чиновники, в отношении которых ЕС планировал ввести санкции.  Лукашенко в списке нет, самым высокопоставленным чиновников в списке стал глава белорусского МВД.

Однако утверждение списка застопорилось из-за позиции Кипра. Для принятия решения необходимо согласие всех стран-участниц, и Кипр отказывается присоединиться к общей позиции до тех пор, пока ЕС не примет санкции в отношении семи турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа.

Об этом пишут Bloomberg и агентство DPA со ссылкой на свои источники, передает РБК.

 Глава МИД Кипра Никос Христодулидис на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа косвенно подтверждал готовность страны наложить вето на решение по Беларуси. «Мы не хотим двойных стандартов», — сказал он, отвечая на вопрос, согласится ли республика на санкции в отношении Беларуси без новых ограничений против Турции.

Сообщается, что власти Евросоюза готовы выполнить требование Кипра, однако поскольку технические переговоры по вопросу санкций против Турции еще не проведены, решение белорусского вопроса также откладывается.

Источники Bloomberg говорят, что прорыва по этому направлению в Брюсселе ждут к концу сентября.

 

 
 
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По неофициальным данным, Кипр поставил Брюсселю ультиматум.
 
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