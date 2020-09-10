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Предательскую позицию запомнят. Почему бизнес не сможет дальше молчать?

10.09.2020 10:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Три риска для бизнеса

– Я вижу три главных риска для бизнеса. Первый риск – по взаимодействию с государством. Второй риск – по взаимодействию с клиентской базой. И третий риск – внутренней токсичности. Я бы выделил этот риск отдельно, так как во многих обсуждениях его упускают из виду.

Бизнес – это в первую очередь сотрудники. Поэтому первая точка входа по выработке позиции бизнеса должна быть с коллективом.

Виталий Гринь, фото из личного архива
Мое искреннее убеждение: когда предприниматель решает, какую коммуникационную позицию занять, он должен начать с сотрудников.

При этом коммуникация должна быть двусторонней. Недостаточно разослать по корпоративной почте пресс-релиз или субординативно сказать: теперь мы относимся к происходящему так, а не иначе.

Потому что перед нами уже не просто кризис, а шторм. И через шторм невозможно пройти без команды. Бизнес, который попытается это сделать – потонет.

Осудить насилие можно

– Предпринимателя нельзя осуждать за то, что он привык крутиться. Белорусский предприниматель существует в бизнесе ровно потому, что он умеет крутиться. Осуждать его за это я не буду. Но варианты сохранить лицо и бизнес все еще есть.

Если мы говорим о белорусской компании с местной штаб-квартирой, то безусловно риски взаимодействия с госструктурами у нее выше. Но, вместе с тем, на момент записи интервью (8 сентября) государство оставляет «форточку».

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Суть в том, что любая компания может осудить насилие. При этом не обязательно артикулировать, что мы осуждаем насилие только со стороны государства.

Осуждать насилие – это нормально. Я убежден, что белорусское общество поймет бизнес с такой позицией, оно это уже продемонстрировало.

Воспользовавшись этой форточкой, бизнес сможет снизить напряжение и внутри компании. Такую бомбу под своим бизнесом оставлять нельзя, иначе рано или поздно она рванет. Если у вас сейчас нет бунта на корабле, еще не значит, что все в порядке. Возможно, просто юнги не успели собраться в рубке и обсудить последние события. Я бы такую бомбу не оставлял. Ее надо разминировать.

Если есть пострадавший человек внутри компании – нужно оказать ему необходимую помощь: медицинскую, юридическую, психологическую и т.д. Открыто заявите о том, что окажете помощь. Ни в коем случае не ждите, что это за вас сделают фонды.

 
 
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