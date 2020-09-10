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В январе—июле Беларусь сократила внешнеторговый оборот товаров и услуг почти на 18%

10.09.2020 10:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В январе—июле 2020 года внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси составил 38 млрд 644,3 млн долларов, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, свидетельствуют предварительные данные Национального банка.

Экспорт товаров и услуг снизился на 16,7% до 19 млрд 731,2 млн долларов, импорт — на 19% до 18 млрд 913,1 млн долларов.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 818,1 млн долларов. В январе—июле 2019 года оно было 346,5 млн долларов.

Внешнеторговый оборот товаров в январе—июле сократился на 19,2% до 31 млрд 239,3 млн долларов. Экспорт товаров снизился на 19,1% и составил 14 млрд 944,5 млн долларов, импорт — на 19,3% до 16 млрд 294,8 млн долларов. Отрицательное сальдо торговли товарами составило 1 млрд 350,3 млн долларов (в январе—июле 2019 года — минус 1 млрд 707,3 млн долларов).

Внешнеторговый оборот услуг за семь месяцев 2020 года снизился на 11,4% до 7 млрд 405 млн долларов. Экспорт услуг снизился на 8,1% и составил 4 млрд 786,7 млн долларов, импорт — уменьшился на 17% до 2 млрд 618,3 млн. Положительное сальдо составило 2 млрд 168,4 млн долларов против 2 млрд 53,8 млн в январе—июле 2019-го.

Ранее исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук в комментарии БелаПАН отмечал, что даже согласно оптимистичному сценарию внешняя торговля товарами по итогам 2020 года снизится на 25%.

 
 
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В январе—июле 2020 года внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси составил 38 млрд 644,3 млн долларов, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года,...
 
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