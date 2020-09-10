Шахтёр в протест приковал себя наручниками в глубокой шахте, но его насильно вывели

Источник материала: KYKY

Оказывается, забастовки на заводах не закончились, они просто стали брутальнее: шахтер Юрий Корзун приковал себя наручниками к горнодобычному оборудованию и заявил, что будет находиться в шахте, пока его требования не выполнят. Об этом сообщает стачком «Беларуськалия».

До того, как устроить акцию, Юрий написал «ВКонтакте» пост, где объяснил свои мотивы: «8 сентября мне исполнилось 42. Всю сознательную жизнь я живу при режиме Лукашенко. Всегда был аполитичен, но сейчас не могу оставаться в стороне».

Юрий уверен,что Он уверен, что остановить правовой дефолт и приступить к мирному диалогу смогут только рабочие предприятий: «Сегодня я делаю свой выбор! Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт –305м. Жму STOP! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований».

Чего добивается шахтер

У Юрия следующие требования: «Требую немедленно прекратить запугивание и увольнение трудящихся, освободить всех взятых под арест членов стачечного комитета общества, исключить похищение граждан республики неизвестными лицами, прекращение физической расправы над мирными протестующими, отставки незаконно занимающего пост главы государства Александра Лукашенко».

Юрий также отметил, что идет на этот шаг в уравновешенном психологическом состоянии, и подчеркивает, что протест – исключительно мирный: «Намерения нанести себе либо окружающим физические травмы или совершить самоубийство не имею», – добавил он.

По информации стачечного комитета, к шахтеру направились начальник участка и главный инженер.

UPD:

В итоге, применив силу, Юрию Корзун разрезали наручники и вывели его из шахты против воли.