ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шахтёр в протест приковал себя наручниками в глубокой шахте, но его насильно вывели

10.09.2020 10:21 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Оказывается, забастовки на заводах не закончились, они просто стали брутальнее: шахтер Юрий Корзун приковал себя наручниками к горнодобычному оборудованию и заявил, что будет находиться в шахте, пока его требования не выполнят. Об этом сообщает стачком «Беларуськалия».

До того, как устроить акцию, Юрий написал «ВКонтакте» пост, где объяснил свои мотивы: «8 сентября мне исполнилось 42. Всю сознательную жизнь я живу при режиме Лукашенко. Всегда был аполитичен, но сейчас не могу оставаться в стороне». 

Юрий уверен,что Он уверен, что остановить правовой дефолт и приступить к мирному диалогу смогут только рабочие предприятий: «Сегодня я делаю свой выбор! Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт –305м. Жму STOP! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований». 

Чего добивается шахтер 

У Юрия следующие требования: «Требую немедленно прекратить запугивание и увольнение трудящихся, освободить всех взятых под арест членов стачечного комитета общества, исключить похищение граждан республики неизвестными лицами, прекращение физической расправы над мирными протестующими, отставки незаконно занимающего пост главы государства Александра Лукашенко». 

Юрий также отметил, что идет на этот шаг в уравновешенном психологическом состоянии, и подчеркивает, что протест – исключительно мирный: «Намерения нанести себе либо окружающим физические травмы или совершить самоубийство не имею», – добавил он. 

По информации стачечного комитета, к шахтеру направились начальник участка и главный инженер. 

UPD: 

В итоге, применив силу, Юрию Корзун  разрезали наручники и вывели его из шахты против воли. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказывается, забастовки на заводах не закончились, они просто стали брутальнее: шахтер Юрий Корзун приковал себя наручниками к горнодобычному оборудованию и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не поверите! В Беларуси есть валютные спекулянты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика