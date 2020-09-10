Шахтер «Беларуськалия» приковал себя наручниками к оборудованию на глубине 300 метров

Один из солигорских шахтеров приковал себя наручниками к оборудованию в забое на глубине более трехсот метров и объявил, что не покинет шахту, пока его требования не выполнят. Юрий Корзун требует остановить насилие и не запугивать трудящихся, а также - отправить в отставку Александра Лукашенко.

Как сообщает стачком «Беларуськалия» (информация также размещена на странице «ВКонтакте» Юрия Корзуна), шахтер написал обращение, в котором выдвигает требования и предупреждает о забастовке.

«Сегодня я делаю свой выбор. Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт — 305 м. Жму STOP! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований. Требую немедленно прекратить запугивание и увольнение трудящихся, освободить всех взятых под арест членов стачечного комитета общества, исключить похищение граждан республики неизвестными лицами, прекращение физической расправы над мирными протестующими, отставки незаконно занимающего пост главы государства Александра Лукашенко», - говорится в обращении шахтера.

Стачком «Беларуськалия» призывает жителей и рабочих предприятия к солидарности с машинистом Юрием Корзуном: они зовут всех собираться возле проходной первого рудника.