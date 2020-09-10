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Подробности: Кипр заблокировал санкции против властей Беларуси после визита Лаврова

10.09.2020 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кипр заблокировал принятие санкций ЕС в отношении руководителей Беларуси, «ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов».



В список попали около 40 человек, которым будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы в Европе заморожены.

Однако Кипр отказался поддержать введение санкций, сообщает агентство France-Presse.

Отказ связан с тем, что Кипр в свою очередь требовал от ЕС ввести ограничения в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне Восточного Средиземноморья.

Главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов связал блокировку Кипром санкций ЕС в отношении Беларуси с визитом на остров главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Не просто так Лавров сгонял в Кипр», — написал он.

Глава российского МИД посетил Кипр 8 сентября.

Ожидается, что следующий раунд консультаций глав МИД стран ЕС, на котором будет обсуждаться введение санкций в отношении Беларуси, состоится 21 сентября. 

Отношения Евросоюза с Турцией также будут обсуждаться подробнее на европейском саммите 24—25 сентября, отмечает RFI.
 
 
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Кипр заблокировал принятие санкций ЕС в отношении руководителей Беларуси, «ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию...
 
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