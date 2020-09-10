Подробности: Кипр заблокировал санкции против властей Беларуси после визита Лаврова









В список попали около 40 человек, которым будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы в Европе заморожены.





Однако Кипр отказался поддержать введение санкций, сообщает агентство France-Presse.





Отказ связан с тем, что Кипр в свою очередь требовал от ЕС ввести ограничения в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне Восточного Средиземноморья.





Главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов связал блокировку Кипром санкций ЕС в отношении Беларуси с визитом на остров главы МИД РФ Сергея Лаврова.





«Не просто так Лавров сгонял в Кипр», — написал он.





Глава российского МИД посетил Кипр 8 сентября.





Ожидается, что следующий раунд консультаций глав МИД стран ЕС, на котором будет обсуждаться введение санкций в отношении Беларуси, состоится 21 сентября.





Отношения Евросоюза с Турцией также будут обсуждаться подробнее на европейском саммите 24—25 сентября, отмечает RFI.



