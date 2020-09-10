Александр Сырей: «Выбросил в мусорку готовый контракт с «Бейбарысом»

- Что бы изменил, имей возможность отмотать время на ноябрь прошлого года, кроме очевидного «не ввязывался бы в эту историю»?





– Прежде всего, не сделал бы глупости, которую сделал задолго до ноября. Когда буквально выбросил в мусорку готовый контракт с «Бейбарысом» и подписал соглашение с молодечненским «Динамо». Ну и в букмекерскую тему, само собой, не ввязывался бы, – признался Сырей.





Белорусский защитник выступал за «Арлан» и «Бейбарыс» в сезоне 2018-2019 годов, по итогам которого стал чемпионом Казахстана.