Сотрудники белорусских компаний подтверждают увольнения в последние месяцы - опрос













РАБОТА.TUT.BY решил узнать у специалистов о планах на смену места работы и о том, какие изменения могут удержать сотрудников от перехода к другому работодателю", - сообщили Interfax.by авторы исследования. "В этом году рынок труда отличается от предыдущего. Изменения прослеживаются и в структуре вакансий, и в структуре резюме. По этой причине Исследовательский центррешил узнать у специалистов о планах на смену места работы и о том, какие изменения могут удержать сотрудников от перехода к другому работодателю", - сообщили Interfax.by авторы исследования.





Около 78% специалистов из 525 опрошенных оказались трудоустроены на момент опроса. Однако среди них 35,4% находятся в поиске новой работы, подчеркнули исследователи.





Остальные не планируют переход к другому нанимателю, если не вмешаются внешние обстоятельства или руководство не примет решение об увольнении. Также 59% опрошенных отметили, что в их окружении есть люди, которые уволились в течение последних 3 месяцев.





Наиболее распространенные причины – желание больше зарабатывать, профессионально развиваться и обучаться чему-то новому. Среди вариантов другое встречались: "работодатель не планирует продлевать контракт", "планирую сменить работу по политическим причинам", "из-за внутренних противоречий в связи с ситуацией в Беларуси".