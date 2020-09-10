Видео: белорусская группа Intelligency выступила в программе «Вечерний Ургант». На «Первом» засветилась «Погоня»

Электронщики исполнили трек August — одну из самых популярных белорусских композиций за последний год. Ургант рассказал, что в октябре у ребят выйдет мини-альбом «Музыка 2020».





Один из музыкантов проекта появился в эфире российского канала в футболке с «Погоней». Напомним, гитарист группы Евгений был задержан 19 июня в центре Минска





В комментариях к видео пользователи YouTube уже успели описать много одобрительных комментариев. Например, музыкантам пишут «Жыве Беларусь!» и называют белорусов «неверагоднымі».