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Видео: белорусская группа Intelligency выступила в программе «Вечерний Ургант». На «Первом» засветилась «Погоня»

10.09.2020 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа Intelligency впервые выступила на «Первом канале».

Электронщики исполнили трек August — одну из самых популярных белорусских композиций за последний год. Ургант рассказал, что в октябре у ребят выйдет мини-альбом «Музыка 2020».

Один из музыкантов проекта появился в эфире российского канала в футболке с «Погоней». Напомним, гитарист группы Евгений был задержан 19 июня в центре Минска.

В комментариях к видео пользователи YouTube уже успели описать много одобрительных комментариев. Например, музыкантам пишут «Жыве Беларусь!» и называют белорусов «неверагоднымі».
 
Теги: Минск
 
 
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