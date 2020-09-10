Обращение к экспертному сообществу России: «Власть откровенно врет»

Обращаюсь в первую очередь к экспертному сообществу России. Которое в связи с событиями в Беларуси проявило себя крайне недостойно. Особенно представители «русского мира». К которым, в принципе, примкнули и вроде бы респектабельные политологи. О чем речь?

«Власть откровенно врет»

После крайне грязной избирательной кампании, включавшей и аресты оппозиционных кандидатов, и провокации, и задействование всех ресурсов госаппарата для поддержки президента, после лихорадочных поисков внешних сил, поддерживающих оппозицию (в их число пытались включить даже неких российских олигархов), после традиционных посулов пенсионерам выборы состоялись.





И тут произошло неожиданное. Имело место массовое голосование за простую домохозяйку, которая просто пообещала провести честные выборы. И все, больше никакой программы.













Стоит отметить, что и у главы государства не оказалось никакой вменяемой программы. Впрочем, как и в 2015г., когда Лукашенко шел на выборы, по сути, под лозунгом: «Верьте мне, люди! Всегда выкручивался и сейчас выкручусь!». Тогда за отсутствием вменяемых оппонентов ему удалось проскочить.





Но сейчас оглашенные властью результаты выборов оказались прямой пощечиной населению. Поскольку никак не соответствовали ни массовости предвыборных митингов Тихановской, ни размаху послевыборных протестов.





На протест власть ответила зверскими разгонами, с трупами, избиениями и публичными оскорблениями протестующих. Что, в свою очередь, вызвало усиление протестов, принявших массовый характер. Цифр нет, власть откровенно врет, но, по крайней мере, 16 августа протестовать вышло около полумиллиона человек по всей Беларуси.





И как на все это отреагировало российское экспертное сообщество?





Честно говоря, смотреть на это было противно. Шли рассуждения о схожести событий в Беларуси с майданом (как будто поблизости есть другие примеры организации массовых протестов), о вмешательстве в Беларусь иностранных сил, об отсутствии у протестующих программных требований. И, главное, рассуждения о необходимости сохранить Лукашенко под аргументы типа: «Пусть Сомоса сукин сын, но это наш сукин сын!» Вплоть до готовности выслать ему на помощь карателей и политтехнологов.





Что касается иностранного участия. Нет в мире ни одного примера, когда при потрясениях не находятся желающие вмешаться извне. Так было, так есть и так будет. Но нет (несмотря на интенсивные поиски) никаких серьезных данных о том, что и участники майдана, и иностранные службы имеют хоть какое-то влияние на ход событий в Беларуси. Участвуют - возможно, влияют - нет. Об этом свидетельствуют и отсутствие евролозунгов и еврофлагов, и оглушительное поражение на выборах «старой оппозиции», ориентированной на Запад.





Мы имеем классический случай народного бунта, которым много кто пытается попользоваться в своих интересах. И, как любой бунт, он обречен на поражение в борьбе с государственным аппаратом. Протесты можно подавить, но осадочек останется. Вряд ли Лукашенко сможет править без террора.





А российское экспертное сообщество рассуждает о том, стоит ли инкорпорировать Беларусь в состав России или пока лучше «наклонить» Лукашенко и установить настоящий контроль над ее экономикой. А там видно будет.





Думаю, вы неправильно поняли ситуацию. Реальная основа бунта не «литвины» или националисты. Все дело в том, что в последние годы масса наших людей поработала в Польше, Германии, Чехии. Могли сравнивать Беларусь, Россию, Польшу. Очень многим непонятно, почему та же Польша, которая отставала в развитии и уровне жизни от Беларуси еще 30 лет назад, сегодня так далеко впереди. И российская экономическая модель в Беларуси восторгов не вызывает.





Тот же мотив неявно присутствует и у вас в Хабаровске: почему китайцы (куда они часто ездят), к которым хабаровчане привыкли относиться свысока, живут лучше их и развиваются, а у них стагнация без просветов.





Пока неявное требование этих бунтов - смена экономической политики. Но неявное оно пока. И разговорами о Великой России отделаться не удастся. Г-н Гуриев прав, когда говорит, что в Беларуси нет экономической программы. Ни у власти, ни у оппозиции. И при Лукашенко не будет, не даст ее разрабатывать. А без нее - только бунт.





Беларусь желает выбрать свою судьбу. Без Лукашенко, который не намерен ей этого позволить. Нет смысла говорить о новых выборах или референдумах при Лукашенко. Единожды солгавши, кто тебе поверит? Кто гарантирует, что итоги он опять не нарисует удобным для себя способом?





Пока в Беларуси отношение к России и россиянам хорошее. Однако опросы показывают, что негативное отношение к российской экономической политике растет. Конечно, большая и могучая Россия запросто может подавить протесты в Беларуси. Но за сегодняшним днем будет завтрашний. Негатив в обществе, вызванный таким вмешательством, при активной помощи Запада будет только нарастать.

А России это надо? Своих проблем недостаточно?



