|
Азаренко высказалась о своей 10-й победе подряд
Источник материала: Tut.by
Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала свою 10-ю победу подряд. Напомним, сегодня она
— Если честно, я не считаю победы. И не хочу заглядывать в прошлое — в этом нет смысла. Сейчас я просто с радостью подхожу в каждому матчу, как будто каждый раз решаю загадку. Это мотивирует меня на упорную работу, —
В полуфинале Азаренко 23-й раз сыграет с Сереной Уильямс (пока уступает ей по встречам 4:18). Матч пройдет ночью 11 сентября (по нашему времени).
На данный момент спортсменка уже заработала 800 тысяч долларов призовых денег,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также стало известно, сколько она уже заработала на турнире.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)