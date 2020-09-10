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Азаренко высказалась о своей 10-й победе подряд

10.09.2020 10:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала свою 10-ю победу подряд. Напомним, сегодня она разгромила бельгийку Элизу Мертенс в четвертьфинале US Open (6:1, 6:0).


Фото: Reuters

— Если честно, я не считаю победы. И не хочу заглядывать в прошлое — в этом нет смысла. Сейчас я просто с радостью подхожу в каждому матчу, как будто каждый раз решаю загадку. Это мотивирует меня на упорную работу, — рассказала теннисистка.

В полуфинале Азаренко 23-й раз сыграет с Сереной Уильямс (пока уступает ей по встречам 4:18). Матч пройдет ночью 11 сентября (по нашему времени).

На данный момент спортсменка уже заработала 800 тысяч долларов призовых денег, передает «Трибуна». В случае выхода в финал эта сумма вырастет до 1,5 миллиона. Если Азаренко выиграет титул, то получит 3 миллиона долларов.

 
 
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Также стало известно, сколько она уже заработала на турнире.
 
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