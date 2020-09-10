«БелДжи» зарегистрировала две новые модели — GS и Tugella. Но это не совсем серийный выпуск

Источник материала: Onliner

В начале сентября в реестре выданных сертификатов соответствия «Госстандарта» появились сведения о двух новых для белорусского завода Geely моделях: GS и Tugella. В качестве типа производства указано серийное, но с оговоркой — в количестве 100 штук для каждой из моделей.

О планах на выпуск Tugella было известно еще в начале лета, нам даже удалось покататься на одной из таких машин. Tugella — коммерческое название для машины типа FY11. Тогда, в июне, сообщали только о планах, не о конкретных намерениях: четкой информации о производстве или хотя бы поставках в Беларусь не было. Сейчас же появилась конкретика.









В основе купеобразного SUV лежит тележка Volvo СMA с многорычажной подвеской сзади и возможностью установки моторов объемом 1,5 и 2 литра (для поставок в Китае оба агрегата турбированные). Предполагается, в Беларуси будут собирать модели с 2-литровыми двигателями (в вариантах на 200 и 238 л. с.). Трансмиссия — 8-ступенчатый «автомат». Привод передний и полный. Основной привод у этой архитектуры передний, но имеется возможность установки подключаемой задней оси. Точную цену на Tugella не озвучивали, говорили о цифре примерно в 30 тысяч у. е.









Geely GS (тип FE-X) — небольшой переднеприводный хетчбэк. Поставляется с 1,8-литровым мотором мощностью 133 л. с. (как в седане Emgrand7, от которого намерены отказаться в ближайшем будущем). Коробка — 6-диапазонная «механика» и 6-ступенчатый «робот». Geely GS уже продается в России по цене от 1,3 млн рублей (17 тысяч у. е.).













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