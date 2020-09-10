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Появилось видео взлома штаба Бабарико, а Минюст опубликовал предупреждение о сборе денег протестующим

10.09.2020 10:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На сайте Минюста появилось предупреждение по поводу фондов, «занимающихся сбором финансовых средств в поддержку лиц, участвующих в незаконных массовых мероприятиях и иных публичных акциях». Вкратце — они не зарегистрированы и, соответственно, незаконны. Начинаем хронику дня.

— В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь фонды подлежат государственной регистрации. Организация деятельности либо участие в деятельности фонда, не прошедшего в установленном порядке государственную регистрацию, являются незаконными и влекут ответственность в соответствии со статьей 23.88 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (до 50 б. в. — Прим. Onliner).

Министерство юстиции обращает внимание, что фонды, осуществляющие сбор финансовых средств в указанных целях, не зарегистрированы в Республике Беларусь.

Деятельность подобных «фондов» находится вне рамок правового поля, в связи с чем отсутствуют действенные механизмы прозрачности и контроля движения направляемых в их распоряжение денежных средств, что, помимо прочего, может способствовать незаконному обогащению лиц, имеющих непосредственное отношение к сбору и распределению данных средств, — делает вывод Минюст.

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Выглядит не как милиция, но должна быть милиция.

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Поутру Лукашенко ездил в генеральную прокуратуру представлять ее нового главу. Напомним, совсем недавно на этот пост была назначен Андрей Швед. Лукашенко изначально заявил о подобном желании. В итоге за время пребывания в генпрократуре он высказался о работе ведомства и текущей повестке, передает БЕЛТА.

-- Несмотря на осложнение ситуации с соблюдением законодательства в стране, давайте будем честны. Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси.

 
 
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На сайте Минюста появилось предупреждение по поводу фондов, «занимающихся сбором финансовых средств в поддержку лиц, участвующих в незаконных массовых...
 
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