ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стачком «Беларуськалия»: есть информация, что Юрия Корзуна, объявившего протест, насильно подняли из шахты и передали медикам

10.09.2020 10:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Мы уверены, что Юру насильно вывезут: в шахте он не останется. Нас окружила милиция, но пока не трогает, — рассказал Onliner активный член стачкома Петр.

Чуть позже сотрудники «Беларуськалия» и все неравнодушные узнали, что Юрия Корзуна все-таки «расковали» и подняли из шахты.

Поступила информация, что его на скорой отправили в приемный покой. Но так как мы не уверены в том, какая именно там была скорая, решили все проверить сами и убедиться, что с ним все в порядке. Мы движемся колонной по городу, — уточнил Петр.

Стачком «Беларуськалия»: есть информация, что Юрия Корзуна, объявившего протест, насильно подняли из шахты и передали медикам

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили в стачечном комитете «Беларуськалия», один из шахтеров, Юрий Корзун, объявил протест на рабочем месте и отказывается подниматься из забоя на глубине в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Солигорский шахтер приковал себя наручниками под землей в знак протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика