|
Стачком «Беларуськалия»: есть информация, что Юрия Корзуна, объявившего протест, насильно подняли из шахты и передали медикам
Источник материала: Onliner
— Мы уверены, что Юру насильно вывезут: в шахте он не останется. Нас окружила милиция, но пока не трогает, — рассказал Onliner активный член стачкома Петр.
Чуть позже сотрудники «Беларуськалия» и все неравнодушные узнали, что Юрия Корзуна все-таки «расковали» и подняли из шахты.
— Поступила информация, что его на скорой отправили в приемный покой. Но так как мы не уверены в том, какая именно там была скорая, решили все проверить сами и убедиться, что с ним все в порядке. Мы движемся колонной по городу, — уточнил Петр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стачком «Беларуськалия»: есть информация, что Юрия Корзуна, объявившего протест, насильно подняли из шахты и передали медикам
Как сообщили в стачечном комитете «Беларуськалия», один из шахтеров, Юрий Корзун, объявил протест на рабочем месте и отказывается подниматься из забоя на глубине в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)