Стачком «Беларуськалия»: есть информация, что Юрия Корзуна, объявившего протест, насильно подняли из шахты и передали медикам

Источник материала: Onliner

— Мы уверены, что Юру насильно вывезут: в шахте он не останется. Нас окружила милиция, но пока не трогает, — рассказал Onliner активный член стачкома Петр.

Чуть позже сотрудники «Беларуськалия» и все неравнодушные узнали, что Юрия Корзуна все-таки «расковали» и подняли из шахты.

— Поступила информация, что его на скорой отправили в приемный покой. Но так как мы не уверены в том, какая именно там была скорая, решили все проверить сами и убедиться, что с ним все в порядке. Мы движемся колонной по городу, — уточнил Петр.



