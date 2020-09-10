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Минюст предупредил об ответственности фонды по финансовой поддержке протестующих

10.09.2020 10:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: pixabay.com

Министерство обращает внимание, что в последнее время участились случаи размещения в СМИ и сети Интернет информации о создании фондов по сбору средств для поддержки людей, участвующих в протестах.

Минюст указывает, что фонды подлежат государственной регистрации. Незарегистрированные фонды «являются незаконными и влекут ответственность» в соответствии со статьей 23.88 КоАП.

Что касается фондов по поддержке протестующих, то они не зарегистрированы в Беларуси, указывает министерство и работают «вне рамок правового поля». Минюст отмечает, что отсутствие контроля и прозрачности движения средства, «помимо прочего, может способствовать незаконному обогащению лиц, имеющих непосредственное отношение к сбору и распределению данных средств».

 
 
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Министерство обращает внимание, что в последнее время участились случаи размещения в СМИ и сети Интернет информации о создании фондов по сбору средств для...
 
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