ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шахтер «Беларуськалия» приковал себя наручниками в забое и выдвинул требования

10.09.2020 10:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: vk.com/zdravasol

Юрий Корзун объявил протест на рабочем месте - в забое, горизонт -305м. О своих требованиях он сообщил на странице Вконтакте.

«Жму STOP!!! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований», - написал Корзун в социальной сети.

«8 сентября мне исполнилось 42. Всю сознательную жизнь я живу при режиме Лукашенко», - написал Юрий. По его признанию, он всегда был далек от политики, однако в этом году не может «оставаться в стороне».

Корзун жестко критикует политику Александра Лукашенко, говорит о превышении полномочий правоохранителями при подавлении уличных протестов. Шахтер призывает «остановить правовой дефолт и приступить к мирному диалогу». По его мнению, это смогут только рабочие предприятий.  «Больше власть не станет слушать никого! Так заявил лично Лукашенко», - пишет Юрий.

Шахтер отказывается покидать шахту до выполнения его требований и призывает «всех кто у станков и производственных линий», сделать свой выбор.

«Я верю! Нас много! И мы обязательно будем жить в яркой, свободной, цветущей Стране для жизни!», - пишет рабочий.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Корзун объявил протест на рабочем месте - в забое, горизонт -305м. О своих требованиях он сообщил на странице Вконтакте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Подробности: Кипр заблокировал санкции против властей Беларуси после визита Лаврова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика