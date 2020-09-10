Шахтер «Беларуськалия» приковал себя наручниками в забое и выдвинул требования

Источник материала: Ежедневник

фото: vk.com/zdravasol

Юрий Корзун объявил протест на рабочем месте - в забое, горизонт -305м. О своих требованиях он сообщил на странице Вконтакте.

«Жму STOP!!! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований», - написал Корзун в социальной сет и.

«8 сентября мне исполнилось 42. Всю сознательную жизнь я живу при режиме Лукашенко», - написал Юрий. По его признанию, он всегда был далек от политики, однако в этом году не может «оставаться в стороне».

Корзун жестко критикует политику Александра Лукашенко, говорит о превышении полномочий правоохранителями при подавлении уличных протестов. Шахтер призывает «остановить правовой дефолт и приступить к мирному диалогу». По его мнению, это смогут только рабочие предприятий. «Больше власть не станет слушать никого! Так заявил лично Лукашенко», - пишет Юрий.



Шахтер отказывается покидать шахту до выполнения его требований и призывает «всех кто у станков и производственных линий», сделать свой выбор.

«Я верю! Нас много! И мы обязательно будем жить в яркой, свободной, цветущей Стране для жизни!», - пишет рабочий.



