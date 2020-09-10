|
Шахтер «Беларуськалия» приковал себя наручниками в забое и выдвинул требования
10.09.2020 10:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: vk.com/zdravasol
Юрий Корзун объявил протест на рабочем месте - в забое, горизонт -305м. О своих требованиях он сообщил на странице Вконтакте.
«Жму STOP!!! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований», - написал Корзун в
«8 сентября мне исполнилось 42. Всю сознательную жизнь я живу при режиме Лукашенко», - написал Юрий. По его признанию, он всегда был далек от политики, однако в этом году не может «оставаться в стороне».
Корзун жестко критикует политику Александра Лукашенко, говорит о превышении полномочий правоохранителями при подавлении уличных протестов. Шахтер призывает «остановить правовой дефолт и приступить к мирному диалогу». По его мнению, это смогут только рабочие предприятий. «Больше власть не станет слушать никого! Так заявил лично Лукашенко», - пишет Юрий.
«Я верю! Нас много! И мы обязательно будем жить в яркой, свободной, цветущей Стране для жизни!», - пишет рабочий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Корзун объявил протест на рабочем месте - в забое, горизонт -305м. О своих требованиях он сообщил на странице Вконтакте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)