|
Горняка Юрия Корзуна, приковавшего себя в знак протеста на глубине 305 метров, насильно вынесли из шахты
Источник материала: Навiны
Солигорского горняка Юрия Корзуна, приковавшего себя наручниками к оборудованию на глубине 305 метров и отказывавшегося подниматься на поверхность, насильно вынесли из шахты, сообщает телеграм-канал стачкома «Беларуськалия».
Наручники, которыми Корзун себя
В сторону больницы вслед за увезенным шахтером выдвинулась колонна из нескольких десятков человек, которые ранее собрались в поддержку Корзуна у проходной 1-го рудоуправления предприятия.
Об одиночной акции Юрий Корзун сообщил утром 10 сентября. Он заявил, что намерен находиться в шахте до начала выполнения его требований, в числе которых — отставка Лукашенко, немедленное прекращение силовых действий в отношении мирных граждан, их похищений, избиений и пыток. Он также требует прекратить «запугивание и увольнение трудящихся», освободить всех задержанных представителей стачкома. О своих требованиях горняк письменно уведомил руководство предприятия (фотокопия его заявления также размещена в телеграм-канале).
Перед тем как спуститься в шахту, Корзун
«Остановить правовой дефолт и приступить к мирному диалогу смогут только рабочие предприятий! Больше власть не станет слушать никого! Так заявил лично Лукашенко, — пишет Корзун. — Сегодня я делаю свой выбор! Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт — 305 метров. Жму STOP!!! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований».
Он также призвал «всех белорусов, всех, кто у станков и производственных линий, уже сегодня сделать правильный выбор в борьбе со злом и беззаконием».
Юрий Корзун — известный в Солигорске горняк, исполнитель гимна «Беларуськалия».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горняка Юрия Корзуна, приковавшего себя в знак протеста на глубине 305 метров, насильно вынесли из шахты
Солигорского горняка Юрия Корзуна, приковавшего себя наручниками к оборудованию на глубине 305 метров и отказывавшегося подниматься на поверхность, насильно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)