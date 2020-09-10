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Горняка Юрия Корзуна, приковавшего себя в знак протеста на глубине 305 метров, насильно вынесли из шахты

10.09.2020 11:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Солигорского горняка Юрия Корзуна, приковавшего себя наручниками к оборудованию на глубине 305 метров и отказывавшегося подниматься на поверхность, насильно вынесли из шахты, сообщает телеграм-канал стачкома «Беларуськалия».

Наручники, которыми Корзун себя приковал, разрезали, «применив силу». Горняка вынесли из шахты, на выходе из которой его ждала машина скорой помощи. Рабочего отправили в приемный покой Солигорской центральной городской больницы.

В сторону больницы вслед за увезенным шахтером выдвинулась колонна из нескольких десятков человек, которые ранее собрались в поддержку Корзуна у проходной 1-го рудоуправления предприятия.

Об одиночной акции Юрий Корзун сообщил утром 10 сентября. Он заявил, что намерен находиться в шахте до начала выполнения его требований, в числе которых — отставка Лукашенко, немедленное прекращение силовых действий в отношении мирных граждан, их похищений, избиений и пыток. Он также требует прекратить «запугивание и увольнение трудящихся», освободить всех задержанных представителей стачкома. О своих требованиях горняк письменно уведомил руководство предприятия (фотокопия его заявления также размещена в телеграм-канале).

Перед тем как спуститься в шахту, Корзун опубликовал обращение к рабочим на своей странице «ВКонтакте»: «8 сентября мне исполнилось 42. Всю сознательную жизнь я живу при режиме Лукашенко. Всегда был аполитичен, но сейчас не могу оставаться в стороне. АГЛ никогда не любил белорусов! В этом же году он перестал себя сдерживать и приступил к настоящему геноциду белорусского народа! Все силовые структуры под его руководством превысили свои полномочия, избивая, пытая, насилуя мирных протестующих и просто случайных прохожих, оставаясь при этом безнаказанными! <...> Всем нам известно, что делает преступник, чувствующий безнаказанность! Он повторяет свои преступления с каждым разом все более изощренно и жестоко. И это может коснуться каждой семьи в нашей стране! Что это, если не попытка возрождения фашизма?»

«Остановить правовой дефолт и приступить к мирному диалогу смогут только рабочие предприятий! Больше власть не станет слушать никого! Так заявил лично Лукашенко, — пишет Корзун. — Сегодня я делаю свой выбор! Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт — 305 метров. Жму STOP!!! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований».

Он также призвал «всех белорусов, всех, кто у станков и производственных линий, уже сегодня сделать правильный выбор в борьбе со злом и беззаконием».

Юрий Корзун — известный в Солигорске горняк, исполнитель гимна «Беларуськалия».

 
 
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