|
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Латвию до 30 сентября
Источник материала: Навiны
Национальный авиаперевозчик продлил приостановку рейсов в Ригу до 30 сентября, указано на сайте компании.
Также «Белавиа» не будет летать в Ларнаку (Кипр) по 14 сентября, в Ашхабад (Туркменистан) и во все пункты Грузии — по 30 сентября.
Полеты во все пункты России приостановлены до 30 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород — до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны России.
Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный авиаперевозчик продлил приостановку рейсов в Ригу до 30 сентября, указано на сайте компании. Также «Белавиа» не будет летать в Ларнаку (Кипр) по 14...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)