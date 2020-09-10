«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Латвию до 30 сентября

Национальный авиаперевозчик продлил приостановку рейсов в Ригу до 30 сентября, указано на сайте компании.

Также «Белавиа» не будет летать в Ларнаку (Кипр) по 14 сентября, в Ашхабад (Туркменистан) и во все пункты Грузии — по 30 сентября.

Полеты во все пункты России приостановлены до 30 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород — до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны России.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года.