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«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Латвию до 30 сентября

10.09.2020 11:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальный авиаперевозчик продлил приостановку рейсов в Ригу до 30 сентября, указано на сайте компании.

Также «Белавиа» не будет летать в Ларнаку (Кипр) по 14 сентября, в Ашхабад (Туркменистан) и во все пункты Грузии — по 30 сентября.

Полеты во все пункты России приостановлены до 30 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород — до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны России.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года.

 
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Национальный авиаперевозчик продлил приостановку рейсов в Ригу до 30 сентября, указано на сайте компании. Также «Белавиа» не будет летать в Ларнаку (Кипр) по 14...
 
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