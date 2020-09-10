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Мужчина погиб при пожаре в Браславском районе

10.09.2020 11:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Браславском районе при пожаре дома погиб мужчина 1958 года рождения, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Мужчина погиб при пожаре в Браславском районе

Информацию о пожаре дома в деревне Дубровка спасатели получили вечером 9 сентября. При тушении работники МЧС обнаружили в комнате на полу тело хозяина дома.

Огонь уничтожил кровлю строения, потолочное перекрытие, имущество, повредил стены, уничтожен и сарай.

Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного курения.

 
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В Браславском районе при пожаре дома погиб мужчина 1958 года рождения, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
 
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