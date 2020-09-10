|
Мужчина погиб при пожаре в Браславском районе
Источник материала: Навiны
В Браславском районе при пожаре дома погиб мужчина 1958 года рождения, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
Информацию о пожаре дома в деревне Дубровка спасатели получили вечером 9 сентября. При тушении работники МЧС обнаружили в комнате на полу тело хозяина дома.
Огонь уничтожил кровлю строения, потолочное перекрытие, имущество, повредил стены, уничтожен и сарай.
Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного курения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Браславском районе при пожаре дома погиб мужчина 1958 года рождения, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)