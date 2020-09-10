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«Я верю, что скоро у нас будет Проспект Героев и Площадь Нины Багинской». Сильный пост, который воодушевит беларусов

10.09.2020 11:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский писатель Саша Филипенко, который переехал из Питера в Минск, чтобы наблюдать за происходящим лично, написал правильный и нужный нам всем пост. Он о том, что каким будет будущее нашей страны – а ведь Саша прав, когда-нибудь мы действительно проснемся в Беларуси, которую он описывает. 

«Я верю, что совсем скоро у нас будет Проспект Героев и Площадь Нины Багинской, что Маша [Колесникова] попросит ничего в её честь не называть и что над нашими городами будут развиваться бело-красно-белые флаги. Я верю!

Я верю всем сердцем, что в наших детских садах, в наших школах и в наших университетах, каждый сам сможет выбирать на каком языке получать образование, и что у нас не останется тюрем. Я верю!

Я верю, что мы будем помнить всех, кто отдал жизнь за нашу Свободу, что Беларусь больше никогда не будет страной страха, но станет Незалежнай Рэcпублiкай Мроi! Я верю!

Я верю, что всякий раз, когда за нами будут приходить санитары, как и подобает каждому беларусу, мы не будем отдавать своей гитары, но будем только спяваць песню пра каханне. Я верю, что мы выдохнем, что светлым утром закажем кофе в ближайшей кавярне и улыбнемся прохожему.

Я верю, что гимн наш будет начинаться словами: «Магутны Божа, уладар сустветаў...», и что единственным и самым знаменитым дедом вновь станет Дзед Барадзед. Я верю, что одним теплым вечером все мы соберемся у экранов телевизоров, чтобы посмотреть эпохальный концерт Солидарности. Я верю!

Я верю, что будет множество светлых сюрпризов и верю, что Беларусь станет страной добрых инициатив.

Я верю, что сотни тысяч белорусов вернутся домой!

Я верю! Я верю, что нас не оставит надежда! Я верю, что нас ждет множество сложностей, к которым мы будем готовы и не готовы, но которые во что бы то ни стало преодолеем! Я верю даже в то, что наша сборная выйдет наконец в финальную часть чемпионат мира по футболу и... нет, я все же реалист! Я прекрасно понимаю, что никуда эти бездари никогда не выйдут и, раз уж я собирался написать пост только о том, что совсем скоро и действительно произойдет — последний пункт я вычеркну, но добавлю только, что за наших кривоногих ребятах мы все равно будем болеть и хочется только, чтобы в составе нашей сборной было побольше парней из «Крумкачей». 

Фото обложки: Арсений Гриб

 
Теги: Минск
 
 
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Беларуский писатель Саша Филипенко, который переехал из Питера в Минск, чтобы наблюдать за происходящим лично, написал правильный и нужный нам всем пост. Он о том,...
 
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