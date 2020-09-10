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Мелитина Станюта рассказала о поступающих угрозах

10.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта, принявшая участие в акции у посольства Беларуси в Москве 6 сентября, когда в Минске и других белорусских городах проходили массовые протесты, сообщила, что ей угрожают в соцсетях.



В качестве подтверждения спортсменка опубликовала скриншот сообщений от одного из пользователей.




Слова поддержки, которые вы мне пишете, я читаю. Спасибо большое. Понимаю, что вас большинство, в отличие от таких... Угрожающих людей.

Я все понимаю, что, возможно, это боты, возможно, этих людей вообще не существует, но... Не буду говорить, что мне стремно. Нет. Все нормально, — прокомментировала ситуацию Станюта в "сторис" Инстаграма.
 
Теги: Минск
 
 
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Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта, принявшая участие в акции у посольства Беларуси в Москве 6 сентября, когда в Минске и других белорусских городах...
 
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