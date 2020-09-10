Мелитина Станюта рассказала о поступающих угрозах









В качестве подтверждения спортсменка опубликовала скриншот сообщений от одного из пользователей.

















Слова поддержки, которые вы мне пишете, я читаю. Спасибо большое. Понимаю, что вас большинство, в отличие от таких... Угрожающих людей.





Я все понимаю, что, возможно, это боты, возможно, этих людей вообще не существует, но... Не буду говорить, что мне стремно. Нет. Все нормально, — прокомментировала ситуацию Станюта в "сторис" Инстаграма.



