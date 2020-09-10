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Банки сворачивают кредитование. Остались ли еще карты рассрочки

10.09.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приостановка кредитных программ затронула в том числе банковские карты рассрочки. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие варианты еще можно оформить и как изменились условия.


Фото: Reuters

В обзоре собраны банковские предложения по картам рассрочки. Мы выбирали карты, по которым предоставляется беспроцентная (около 0%) рассрочка у партнеров. Не исключали также рассрочку по льготной процентной ставке (ниже РВСР) в любом магазине. Не рассматривались кредитные карты, карты с грейс-периодом, а также безналичные кредиты на товары и услуги.

Сейчас оформить карту рассрочки можно в четырех банках страны.

Банк, карта

Сумма покупок; справка о доходах; период рассрочки

Магазины; ставка вне партнерской сети; комиссии и обслуживание

Банк ВТБ,
Черепаха

до 5000 BYN; без справки о доходах; до 12 месяцев

Магазины-партнеры (3905); вне сети партнеров ставка — 13,35% годовых сроком до 5 лет; выпуск карты — бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в месяц или бесплатно, если обороты по карте или сумма среднедневного остатка не менее 300 BYN в месяц

Банк Дабрабыт,
Смарт карта

от 500 до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5 000 BYN; до 24 месяцев

Магазины-партнеры (9700); вне сети партнеров ставка — 24,99% годовых; снятие в банкоматах банка без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий

Беларусбанк,
Магнит

от 50 до 10 000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 4 месяцев; мани-бэк до 3% у партнеров при расчёте собственными деньгами

Магазины-партнеры (20 500); вне сети партнеров овердрафт под 0,0001% первые 30 дней, далее — 13,26% годовых; выпуск карты — 4 BYN, обслуживание 1 BYN, если безналичные расходы за месяц менее 50 BYN

Белгазпромбанк,
Карта покупок

от 200 до 3000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 5 месяцев; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами

Только в магазинах-партнерах (26 723); выпуск и обслуживание карты без комиссий

Приорбанк,
Вам можно все

до 14 900 BYN, но с 9 сентября действует суточный лимит на покупки - не больше, чем на 300 рублей в день; справка о доходах за 3 месяца; до 12 месяцев; мани-бэк 1−2% при сумме от 10 BYN при расчете собственными деньгами

Магазины-партнеры (196); ставки в сети партнеров: 0,01% — до 6 месяцев, 4% — 8 месяцев, 5% — 10 месяцев, 6% — 12 месяцев; вне сети партнеров кредит под 21% годовых; выпуск и обслуживание карты без комиссий

Банк, карта

Сумма покупок; справка о доходах; период рассрочки

Магазины; ставка вне партнерской сети; комиссии и обслуживание

Банк ВТБ,
Черепаха

до 5000 BYN; без справки о доходах; до 12 месяцев

Магазины-партнеры (3905); вне сети партнеров ставка — 13,35% годовых сроком до 5 лет; выпуск карты — бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в месяц или бесплатно, если обороты по карте или сумма среднедневного остатка не менее 300 BYN в месяц

Банк Дабрабыт,
Смарт карта

от 500 до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5 000 BYN; до 24 месяцев

Магазины-партнеры (9700); вне сети партнеров ставка — 24,99% годовых; снятие в банкоматах банка без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий

Беларусбанк,
Магнит

от 50 до 10 000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 4 месяцев; мани-бэк до 3% у партнеров при расчёте собственными деньгами

Магазины-партнеры (20 500); вне сети партнёров овердрафт под 0,0001% первые 30 дней, далее — 13,26% годовых; выпуск карты — 4 BYN, обслуживание 1 BYN, если безналичные расходы за месяц менее 50 BYN

Белгазпромбанк,
Карта покупок

от 200 до 3000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; до 5 месяцев; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами

Только в магазинах-партнерах (26 723); выпуск и обслуживание карты без комиссий

Приорбанк,
Вам можно все

до 14 900 BYN, но с 9 сентября действует суточный лимит на покупки - не больше, чем на 300 рублей в день; справка о доходах за 3 месяца; до 12 месяцев; мани-бэк 1−2% при сумме от 10 BYN при расчете собственными деньгами

Магазины-партнеры (196); ставки в сети партнеров: 0,01% — до 6 месяцев, 4% — 8 месяцев, 5% — 10 месяцев, 6% — 12 месяцев; вне сети партнеров кредит под 21% годовых; выпуск и обслуживание карты без комиссий

Условия карт рассрочки

  • По сравнению с июнем карт рассрочки стало меньше. Приостановил оформление карт Альфа-Банк, БПС-Сбербанк, Paritetbank, Приорбанк и МТБанк. При этом МТБанк продолжает принимать заявки на карты «Халва» и при возобновлении кредитования их рассмотрит, а Приорбанк ввел лимит по уже выданным картам - в сутки по ним можно купить только на 300 рублей;
  • Рассрочка по картам действует только у партнеров банка. Лидеры по числу магазинов-партнеров — Белгазпромбанк (26 723) и Беларусбанк (более 20 500);
  • При покупке вне сети партнеров по картам предоставляется овердрафт под 13,26−24,99%. Самые низкие ставки будут в Беларусбанке (13,26%) и Банке ВТБ (13,35%);
  • Сумма покупок под неустойку будет значительно отличаться в зависимости от выбранной карты. В Белгазпромбанке лимит составляет 3 тысячи рублей, а самая большая задолженность в 20 тысяч доступна по карте Банка Дабрабыт;
  • Справку о доходах за 3 месяца необходимо предоставить в Белгазпромбанк и Беларусбанк. При сумме до 5 тысяч рублей в Банке ВТБ и Банке Дабрабыт подтверждать доход документом не нужно;
  • В зависимости от банка и магазина период рассрочки будет отличаться. В большинстве случаев будет доступна рассрочка на 3−6 месяцев. Максимальный срок в некоторых магазинах составит 12−24 месяца;
  • За оформление и обслуживание карт Белгазпромбанка и Банка Дабрабыт дополнительные комиссии не взимаются;
  • В Беларусбанке и Банке ВТБ карты платные. Карта «Магнит» обойдется в 4 рубля за выпуск и 1 рубль в месяц за обслуживание. А карта рассрочки «Черепаха» обслуживается за 9,9 р в месяц. При этом оба банка не будут взимать плату за обслуживание при выполнении одного из условий: совершения безналичных покупок на определенную сумму или наличии среднедневного остатка на счете не менее определенной суммы;
  • Дополнительный бонус по картам рассрочки — мани-бэк 1−3% от суммы покупки при оплате собственными деньгами. Мани-бэк доступен в Беларусбанке и Белгазпромбанке.

 
 
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Приостановка кредитных программ затронула в том числе банковские карты рассрочки.
 
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