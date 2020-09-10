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Как прошел самый протестный матч: на трибунах звезды протеста, игроки хлопают, а у входа стоит автозак
Источник материала: Tut.by
В рамках второго тура чемпионата Беларуси по гандболу минский «Витязь-Леон» принимал ГК «Мешков Брест». Это тот самый «Витязь», который в первые дни после выборов прекратил тренировки с требованиями остановить насилие над мирными гражданами. Тот самый, который вышел на матч первого тура с бело-красно-белыми повязками, а вчера собрал на трибунах главные лица протеста со стороны белорусского спорта.
Еще до начала встречи у входа в спорткомплекс появился автозак. Однако это не помешало начать матч с акции солидарности: после стартового свистка трибуны и команда хозяев громко аплодировали, а соперники в свою очередь не спешили вводить мяч в игру. В итоге встреча началась только на 50-й секунде.
На трибунах в футболках «Витязя» в этот вечер присутствовало много известных спортсменов, которые ранее подписали письмо с требованиями к власти и неоднократно выходили на Марши единства.
Вот, например, Александра Герасименя, которая
А это десятиборец Андрей Кравченко.
Братья Мещеряковы, которые смело
Футбольная компания: экс-комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур, отсидевший шесть суток в Жодино, уже бывший тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский и футбольный блогер Николай Ходасевич.
Также на гандболе отметились баскетболистка Елена Левченко, самбист Степан Попов и толкательница ядра Надежда Остапчук.
Матч завершился со счетом 23:42 в пользу брестчан. Основатель гандбольного клуба «Витязь» и координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин позже
— Все понимаем, — написал Опейкин.
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Как прошел самый протестный матч: на трибунах звезды протеста, игроки хлопают, а у входа стоит автозак
Это тот самый «Витязь», который в первые дни после выборов прекратил тренировки с требованиями остановить насилие над мирными гражданами. Тот самый, который вышел...
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