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Как прошел самый протестный матч: на трибунах звезды протеста, игроки хлопают, а у входа стоит автозак

10.09.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В рамках второго тура чемпионата Беларуси по гандболу минский «Витязь-Леон» принимал ГК «Мешков Брест». Это тот самый «Витязь», который в первые дни после выборов прекратил тренировки с требованиями остановить насилие над мирными гражданами. Тот самый, который вышел на матч первого тура с бело-красно-белыми повязками, а вчера собрал на трибунах главные лица протеста со стороны белорусского спорта.


Фото с FB Александра Опейкина

Еще до начала встречи у входа в спорткомплекс появился автозак. Однако это не помешало начать матч с акции солидарности: после стартового свистка трибуны и команда хозяев громко аплодировали, а соперники в свою очередь не спешили вводить мяч в игру. В итоге встреча началась только на 50-й секунде.

На трибунах в футболках «Витязя» в этот вечер присутствовало много известных спортсменов, которые ранее подписали письмо с требованиями к власти и неоднократно выходили на Марши единства.

Вот, например, Александра Герасименя, которая столкнулась с проблемами аренды помещений для своего плавательного клуба (предположительно — из-за активной гражданской позиции).


Фото с FB Александра Опейкина

А это десятиборец Андрей Кравченко.


Фото с FB Александра Опейкина

Братья Мещеряковы, которые смело высказывались в интервью и соцсетях о событиях в Беларуси.


Фото с FB Александра Опейкина

Футбольная компания: экс-комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур, отсидевший шесть суток в Жодино, уже бывший тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский и футбольный блогер Николай Ходасевич.


Фото с FB Александра Опейкина

Также на гандболе отметились баскетболистка Елена Левченко, самбист Степан Попов и толкательница ядра Надежда Остапчук.


Фото с FB Александра Опейкина

Матч завершился со счетом 23:42 в пользу брестчан. Основатель гандбольного клуба «Витязь» и координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин позже поблагодарил соперников на своей странице в Facebook «за тихую солидарность».

— Все понимаем, — написал Опейкин.

 
Теги: Брест
 
 
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