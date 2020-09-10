«Наша позиция: мы не заинтересованы дружить с ЕС против России, как и наоборот». Павел Латушко — о международных переговорах и работе совета

Источник материала: Onliner Член президиума Координационного совета Павел Латушко сейчас находится в Германии. Он знакомит представителей стран ЕС с ситуацией внутри Беларуси и рассказывает о деятельности своих коллег. Мы поговорили с ним о результатах международных переговоров, диалоге с Россией, судьбе Купаловского театра и дальнейшей работе совета.

Об ультиматуме и вынужденном отъезде в Польшу

— За день до моего отъезда из Беларуси поступила информация, что мне необходимо покинуть территорию страны — иначе угрожает задержание. Затем действующий глава государства заявил, что я якобы перешел красную черту. В связи с возбужденным уголовным делом по факту создания Координационного совета в отношении меня могли последовать уголовно-правовые последствия.

А затем меня поставили перед выбором: остаться в Беларуси и быть привлеченным к ответственности или покинуть страну.

Когда я находился в одном из государственных учреждений, оказалось, что в нем заблокировали главный вход. Можно было предположить, что планировалось мое задержание. Я вышел через запасные двери и вызвал такси. Вся эта ситуация и вынудила меня покинуть Беларусь.

Вместе с тем я подчеркиваю, что у меня нет планов просить политическое убежище — в ближайшее время я намерен вернуться в страну. Дату назвать пока не могу: все зависит от развития ситуации и международного контекста, в котором оказалась сейчас Беларусь.





О результатах переговоров с Европейским союзом

— В ближайшие дни у меня планируются встречи с госсекретарем МИДа Германии, министром иностранных дел Чехии и Австрии. Вчера состоялась встреча Светланы Тихановской с премьер-министром Польши. В ней в том числе приняли участие я и Ольга Ковалькова. Мы рассказали о ситуации в Беларуси и путях выхода из внутриполитического кризиса.

Мы озвучили принципиальную позицию: у нас нет заинтересованности дружить с Европейским союзом против России, как и дружить с Россией против Европейского союза. Для нас очень важен диалог с двумя направлениями.

Со стороны ЕС для нас в первую очередь важна декларация, которая будет очень понятной для белорусов. Прежде всего это касается программы по поддержке экономики нашей страны, как только Беларусь станет на демократический путь развития. Сюда относится выделение средств для реформы экономики, соглашение о свободной торговле между Беларусью и ЕС и другие четкие предложения по сотрудничеству.

Официальные лица Польши также готовы представить экономический план развития для Беларуси, который бы предусматривал в каком-то роде схему для потенциальных кандидатов в ЕС. Но сегодня мы не говорим о том, что Беларусь имеет такие устремления. В то же время это не отменяет возможности предложения экономического набора. Эту позицию Польша будет отстаивать в рамках Европейского союза.

О попытке диалога с Россией

— Я дважды подписывал обращение в российское посольство в качестве члена президиума КС. Четыре моих коллеги также его подписали. Мы получили подтверждение, что они получены, но ответа на проведение такого диалога нет до сих пор.

Мы подчеркиваем, что заинтересованы в восстановлении диалога и с Москвой, несмотря на то, что она неоднократно заявляла об обратном. Нам нужно сохранить широкомасштабные отношения с Россией.

Необходимо понимать, что срок полномочий действующей белорусской власти заканчивается. И с представителями общества, которые обеспечивают преемственность полномочий, стоит разговаривать. Мы подчеркиваем, что для нас очень важна стабильная ситуация в Беларуси и стабильная передача власти в стране через проведение открытых выборов.





О дальнейшей деятельности Координационного совета, несмотря на задержания членов президиума

— Координационный совет сохраняет свою дееспособность и принимает решения. У нас есть основной состав, в который входят несколько десятков человек. И существует расширенный состав — в нем порядка 6 тысяч человек. Если власть готова задержать или вывезти из страны их всех, тогда это перейдет любые возможные грани допустимого и логичного. Затем уничтожать орган, который не имеет цели захвата власти, а только стремится установить диалог?

Члены президиума, которые находятся на свободе, но не на территории Беларуси, продолжают активно работать. Я подтверждаю это от своего имени и имени Ольги Ковальковой.

О Купаловском театре и деятельности труппы в ЕС

— Что касается работы труппы театра в Беларуси, она прежде всего заинтересована в организации постановок для белорусского зрителя. Но в самое ближайшее время, я уверен, в само здание театра артисты не вернутся.

В то же время любой творческий коллектив планирует гастроли. Сейчас мы прорабатываем гастрольный тур в Литве, Польше, Украине и других странах ЕС — на этот счет есть четкие договоренности. Но это не эмиграция и не выезд за рубеж — это нормальная творческая работа любого творческого коллектива в Беларуси.



