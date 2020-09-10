Вывесила флаг — получила повестку. Жительница «Новой Боровой» сходила в милицию, чем закончилось дело?

Источник материала: Onliner

Хозяин я у себя дома или нет? Ответ на этот вопрос многим белорусам предстоит узнать в ближайшее время. А началось все с жительницы «Новой Боровой», у которой на личной лоджии «засветился» бело-красно-белый флаг. К девушке пришли люди в форме и вручили повестку: «Явиться в УВД Минского райисполкома в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс по ч. 2 ст. 21.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях». Как это было, можно прочитать здесь .

Вчера история получила продолжение: Ксения явилась в отдел и пробыла там почти два часа. Вот что рассказывает девушка.

— Началось с того, что со мной хотели просто «провести беседу», что меня, в общем-то, не устроило: вызвали «в качестве лица», значит, соответственно и ведите процесс. В итоге мне стали объяснять, в чем заключается вина: к ч. 2 ст. 21.14 («Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов») применили пункт 17 Правил благоустройства, утвержденных Совмином в 2012 году (№1087). Этот пункт гласит: «Размещение объявлений, плакатов, листовок и иных информационных материалов нерекламного характера осуществляется в специально предназначенных местах, определенных местными исполнительными и распорядительными органами».

В процессе беседы я пояснила, что на лоджии действительно размещена ткань бело-красно-белого цвета, но я не могу пояснить, кто конкретно ее разместил. Также было уточнено, что я не являюсь собственницей квартиры и в нее имеют доступ другие лица. После этого мне устно сказали, что в отношении меня административный процесс будет прекращен. И его начнут в отношении собственника квартиры. Мол, с ним встретятся отдельно, а меня будут вызывать уже в качестве свидетеля.

Любопытно, что «флагонарушение» пытаются провести по пункту 17 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов.

Опрошенные Onliner юристы пока не пришли к единому мнению относительно того, можно ли применять 17-й пункт Правил в отношении тех, кто размещает бело-красно-белую ткань на окнах и лоджиях. Одни считают, что никаких нарушений в этом нет, другие убеждены, что надо дождаться решений судов и уже после этого делать выводы.