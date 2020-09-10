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В Дрогичине сгорело несколько автомобилей

10.09.2020 11:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сайт Drogichin сообщил о том, что в ночь на 9 сентября в райцентре сгорели несколько автомобилей. В Telegram-каналах появилась информация о том, что три поврежденные машины принадлежат местным сотрудникам РОВД. Мы связались с представителями органа, там нам коротко ответили: «Это неправда» и положили трубку. 

По данным источника, сообщение о пожаре поступило спасателям после полуночи. Машины горели возле многоквартирного дома 45/1 по ул. 9 Мая. К моменту прибытия спасателей машины были уже охвачены открытым огнем.

В Дрогичине сгорело несколько автомобилей

Как было установлено, на стоянке произошло возгорание в Volkswagen Polo, от него огонь перебросился на рядом стоящие автомобили Volkswagen Caddy, Peugeot и Mitsubishi.

В Дрогичине сгорело несколько автомобилей

Люди в происшествии не пострадали. На месте работали спасатели, следственная группа, сотрудники милиции. Причина пожара устанавливается, назначен ряд экспертиз.

 
 
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Сайт Drogichin сообщил о том, что в ночь на 9 сентября в райцентре сгорели несколько автомобилей. В Telegram-каналах появилась информация о том, что три поврежденные машины...
 
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