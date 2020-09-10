Maserati снова взялась за спорткары — представлена модель MC20

Источник материала: Onliner

В последние годы многим показалось, что Maserati завязала с выпуском новых спорткаров. Инженеры компании работали над седанами и кроссовером, а вот 2-дверными и очень быстрыми машинами давно не пополнялось портфолио итальянского бренда. И вот сбылось — Maserati рассекретила спорткар MC20.





Это первый абсолютно новый спорткар производителя за последние 13 лет. В Maserati говорят, что это наследник модели Maserati MC12, которая появилась на рынке в далеком 2004 году. Спорткар построен вокруг карбонового монокока. Кузов MC20 провел в аэродинамической трубе более 2000 часов, прежде чем получил финальную форму. Внешне автомобиль напоминает другие спорткары а-ля Lamborghini и Ferrari. Но по «мордочке» легко узнается стилистика Maserati.





В движение машину приводит 3-литровый V6, или, правильнее сказать, L6 (угол развала — 90 градусов). Агрегат оснащен двумя турбокомпрессорами и развивает 630 л. с. Пик тяги приходится на 730 Н·м, и он доступен уже после трех тысяч оборотов в минуту. Машина заднеприводная и разгоняется до сотни за 2,9 секунды, а скорость 200 км/ч МС20 набирает за 8,8 секунды.





В США уже названа цена за данную модель — 210 тыс. долларов. В Европе она явно будет дороже.





Новый спорткар от Maserati можно назвать неожиданностью. На разработку такой машины нужны большие деньги, которых у компании сейчас нет. Продажи Maserati год от года падают, и даже кроссовер Levante не позволил бренду нарастить объемы продаж.