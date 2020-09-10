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Maserati снова взялась за спорткары — представлена модель MC20
Источник материала: Onliner
В последние годы многим показалось, что Maserati завязала с выпуском новых спорткаров. Инженеры компании работали над седанами и кроссовером, а вот 2-дверными и очень быстрыми машинами давно не пополнялось портфолио итальянского бренда. И вот сбылось — Maserati рассекретила спорткар MC20.
Это первый абсолютно новый спорткар производителя за последние 13 лет. В Maserati говорят, что это наследник модели Maserati MC12, которая появилась на рынке в далеком 2004 году. Спорткар построен вокруг карбонового монокока. Кузов MC20 провел в аэродинамической трубе более 2000 часов, прежде чем получил финальную форму. Внешне автомобиль напоминает другие спорткары а-ля Lamborghini и Ferrari. Но по «мордочке» легко узнается стилистика Maserati.
В движение машину приводит 3-литровый V6, или, правильнее сказать, L6 (угол развала — 90 градусов). Агрегат оснащен двумя турбокомпрессорами и развивает 630 л. с. Пик тяги приходится на 730 Н·м, и он доступен уже после трех тысяч оборотов в минуту. Машина заднеприводная и разгоняется до сотни за 2,9 секунды, а скорость 200 км/ч МС20 набирает за 8,8 секунды.
В США уже названа цена за данную модель — 210 тыс. долларов. В Европе она явно будет дороже.
Новый спорткар от Maserati можно назвать неожиданностью. На разработку такой машины нужны большие деньги, которых у компании сейчас нет. Продажи Maserati год от года падают, и даже кроссовер Levante не позволил бренду нарастить объемы продаж.
серебристый, седан, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
зеленый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
аварийный, седан, дизель 2.4 л, механическая, передний привод
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В последние годы многим показалось, что Maserati завязала с выпуском новых спорткаров. Инженеры компании работали над седанами и кроссовером, а вот 2-дверными и очень...
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