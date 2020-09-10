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Activision показала графику PS5 в трейлере мультиплеера Call of Duty: Black Ops — Cold War

10.09.2020 11:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Activision показала бодрый трейлер многопользовательского режима шутера Call of Duty: Black Ops — Cold War. Процесс был заснят на приставке PlayStation 5, видимо, зритель должен впечатлиться возможностями новой консоли Sony и, разумеется, движка, который используется в очередной CoD. Движок здесь применяется Treyarch Engine, он представляет собой модифицированную версию Black Ops III engine.

Карты мультиплеера включают разнообразные локации: Майами, Атлантический океан, «дикие замерзшие советские пустоши», Москву и некоторые другие. Режимы вернутся знакомые — «Командный бой», «Найти и уничтожить», «Убийство подтверждено», появятся и новые. В частности, «VIP-эскорт», когда случайный геймер становится особо важной персоной с пистолетом и дымовой гранатой, бои 12 на 12 с применением техники, забеги на 40 человек и «Грязная бомба».

Открытая бета стартует 8 октября для PS4, 15 октября — для Xbox и ПК. Релиз игры запланирован на 13 ноября.

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Компания Activision показала бодрый трейлер многопользовательского режима шутера Call of Duty: Black Ops — Cold War. Процесс был заснят на приставке PlayStation 5, видимо, зритель должен...
 
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