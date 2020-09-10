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Deutsche Bank: мир вступает в "эру беспорядка"
10.09.2020 11:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: regnum.ru
Банк представил исследование, согласно выводам которого с 2020 года начнется некий новый цикл, который "изменит все от экономик до цен на активы, политики, нашего образа жизни в целом".
«Эра беспорядка», считают эксперты Deutsche Bank, изменит многие сферы жизни общества.
"Мир находится на пороге новой эры, которая первоначально будет характеризоваться беспорядком с вероятным ослаблением глобализации, которая привела к быстрому росту экономики и цен на активы за последние 40 лет", - цитирует исследование
Начало «новой эры» подстегнет пандемия COVID-19. Однако она не является основной причиной сдвигов, хотя и угрожает текущей высокой стоимости мировых активов. При этом долговая нагрузка правительств и корпораций будет увеличиваться.
В сфере геополитики основным лейтмотивом станет напряженность в отношениях между США и Китаем, что связано с тем, что КНР продолжает претендовать на роль глобального экономического центра.
В Европе обострится разница в экономическом благосостоянии между странам – банк прогнозирует переломный момент в жизни европейцев.
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Банк представил исследование, согласно выводам которого с 2020 года начнется некий новый цикл, который "изменит все от экономик до цен на активы, политики, нашего...
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