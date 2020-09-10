Источник материала: Ежедневник

фото: regnum.ru

Банк представил исследование, согласно выводам которого с 2020 года начнется некий новый цикл, который "изменит все от экономик до цен на активы, политики, нашего образа жизни в целом".

«Эра беспорядка», считают эксперты Deutsche Bank, изменит многие сферы жизни общества.

"Мир находится на пороге новой эры, которая первоначально будет характеризоваться беспорядком с вероятным ослаблением глобализации, которая привела к быстрому росту экономики и цен на активы за последние 40 лет", - цитирует исследование ТАС С.

Начало «новой эры» подстегнет пандемия COVID-19. Однако она не является основной причиной сдвигов, хотя и угрожает текущей высокой стоимости мировых активов. При этом долговая нагрузка правительств и корпораций будет увеличиваться.

В сфере геополитики основным лейтмотивом станет напряженность в отношениях между США и Китаем, что связано с тем, что КНР продолжает претендовать на роль глобального экономического центра.

В Европе обострится разница в экономическом благосостоянии между странам – банк прогнозирует переломный момент в жизни европейцев.