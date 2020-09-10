Руководство «Беларуськалия» прокомментировало протест шахтера Юрия Корзуна

Администрация ОАО «Беларуськалий» прокомментировала ситуацию с горняком Юрием Корзуном, который приковал себя сегодня утром наручниками к оборудованию шахты, а затем был насильно эвакуирован из забоя.

«В связи с появившимися публикациями в интернете об отказе покинуть рабочее место одним из работников ОАО "Беларуськалий" информируем о следующем: 10 сентября после окончания рабочей смены в 6:15 машинист горновыемочных машин рудника 1-го рудоуправления Корзун Юрий Николаевич отказался покинуть рабочее место на горизонте минус 305 м», — говорится в официальном комментарии руководства «Беларуськалия», размещенном в телеграм-канале предприятия.

«Поскольку указанными действиями были нарушены требования по охране труда, горноспасателями приняты меры по выводу работника из шахты. Данный случай произошел на участке по добыче технической соли в период подготовки комплекса к работе и не повлиял на производственный процесс», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщил стачком «Беларуськалия», солигорского горняка Юрия Корзуна, приковавшего себя наручниками к оборудованию на глубине 305 метров и отказывавшегося подниматься на поверхность, насильно вынесли из шахты. Наручники, которыми Корзун себя приковал, разрезали , «применив силу». Горняка вынесли из шахты, на выходе из которой его ждала машина скорой помощи. Рабочего отправили в приемный покой Солигорской центральной городской больницы.

В сторону больницы вслед за увезенным шахтером выдвинулась колонна из нескольких десятков человек, которые ранее собрались в поддержку Корзуна у проходной 1-го рудоуправления предприятия.