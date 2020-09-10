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Руководство «Беларуськалия» прокомментировало протест шахтера Юрия Корзуна

10.09.2020 12:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Администрация ОАО «Беларуськалий» прокомментировала ситуацию с горняком Юрием Корзуном, который приковал себя сегодня утром наручниками к оборудованию шахты, а затем был насильно эвакуирован из забоя.

«В связи с появившимися публикациями в интернете об отказе покинуть рабочее место одним из работников ОАО "Беларуськалий" информируем о следующем: 10 сентября после окончания рабочей смены в 6:15 машинист горновыемочных машин рудника 1-го рудоуправления Корзун Юрий Николаевич отказался покинуть рабочее место на горизонте минус 305 м», — говорится в официальном комментарии руководства «Беларуськалия», размещенном в телеграм-канале предприятия.

«Поскольку указанными действиями были нарушены требования по охране труда, горноспасателями приняты меры по выводу работника из шахты. Данный случай произошел на участке по добыче технической соли в период подготовки комплекса к работе и не повлиял на производственный процесс», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщил стачком «Беларуськалия», солигорского горняка Юрия Корзуна, приковавшего себя наручниками к оборудованию на глубине 305 метров и отказывавшегося подниматься на поверхность, насильно вынесли из шахты. Наручники, которыми Корзун себя приковал, разрезали, «применив силу». Горняка вынесли из шахты, на выходе из которой его ждала машина скорой помощи. Рабочего отправили в приемный покой Солигорской центральной городской больницы.

В сторону больницы вслед за увезенным шахтером выдвинулась колонна из нескольких десятков человек, которые ранее собрались в поддержку Корзуна у проходной 1-го рудоуправления предприятия.

 
 
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Администрация ОАО «Беларуськалий» прокомментировала ситуацию с горняком Юрием Корзуном, который приковал себя сегодня утром наручниками к оборудованию шахты, а...
 
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