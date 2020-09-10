Глава МОТ призвал Лукашенко уважать права и свободы трудящихся во время протестов

Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер призвал Александра Лукашенко предотвратить нарушения прав человека и обеспечить полноценное уважение прав и свобод трудящихся во время волны протестов, охвативших страну в последние недели, сообщает сайт МОТ.

В адресованном Лукашенко письме Райдер настоятельно советует снять все обвинения и освободить профсоюзных активистов, которые были задержаны после участия в мирных протестах и забастовках.

Глава МОТ отметил, что «правительство несет ответственность за создание атмосферы, свободной от насилия, угроз или давления в отношении мирно протестующих рабочих», а также, что любые заявления о подобных фактах «должны быть быстро и независимо расследованы». «Я должен призвать вас сделать все, что в ваших силах, для предотвращения нарушений прав человека и обеспечения полноценного уважения прав и свобод трудящихся», — обратился он к Лукашенко.

Райдер выразил глубокую озабоченность в связи с поступающими сообщениями об арестах, задержаниях, заключении под стражу и жестоком обращении с лидерами рабочего движения. «Никто не должен быть лишен свободы или подвергнут уголовным санкциям только за факт организации или участия в мирной забастовке или протесте», — убежден он.

24 августа лидер стачкома Минского тракторного завода и член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Сергей Дылевский был задержан возле проходной МТЗ. Его осудили вначале на 10 суток ареста по обвинению в организации несанкционированных мероприятий, а затем по такому же обвинению — на 15 суток ареста.

Также 24 августа на территории Минского завода колесных тягачей был задержан лидер стачкома МЗКТ Александр Лавринович . Он пытался собирать подписи за проведение забастовки. 25 августа суд Заводского района Минска признал его виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий и назначил 10 суток ареста. Наказание Лавринович отбывал в центре изоляции правонарушителей в Минске и на территории тюрьмы в Жодино.