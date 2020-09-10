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Глава МОТ призвал Лукашенко уважать права и свободы трудящихся во время протестов

10.09.2020 12:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер призвал Александра Лукашенко предотвратить нарушения прав человека и обеспечить полноценное уважение прав и свобод трудящихся во время волны протестов, охвативших страну в последние недели, сообщает сайт МОТ.

В адресованном Лукашенко письме Райдер настоятельно советует снять все обвинения и освободить профсоюзных активистов, которые были задержаны после участия в мирных протестах и забастовках.

Глава МОТ отметил, что «правительство несет ответственность за создание атмосферы, свободной от насилия, угроз или давления в отношении мирно протестующих рабочих», а также, что любые заявления о подобных фактах «должны быть быстро и независимо расследованы». «Я должен призвать вас сделать все, что в ваших силах, для предотвращения нарушений прав человека и обеспечения полноценного уважения прав и свобод трудящихся», — обратился он к Лукашенко.

Райдер выразил глубокую озабоченность в связи с поступающими сообщениями об арестах, задержаниях, заключении под стражу и жестоком обращении с лидерами рабочего движения. «Никто не должен быть лишен свободы или подвергнут уголовным санкциям только за факт организации или участия в мирной забастовке или протесте», — убежден он.

24 августа лидер стачкома Минского тракторного завода и член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Сергей Дылевский был задержан возле проходной МТЗ. Его осудили вначале на 10 суток ареста по обвинению в организации несанкционированных мероприятий, а затем по такому же обвинению — на 15 суток ареста.

Также 24 августа на территории Минского завода колесных тягачей был задержан лидер стачкома МЗКТ Александр Лавринович. Он пытался собирать подписи за проведение забастовки. 25 августа суд Заводского района Минска признал его виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий и назначил 10 суток ареста. Наказание Лавринович отбывал в центре изоляции правонарушителей в Минске и на территории тюрьмы в Жодино.

Опять же 24 августа был задержан и оштрафован на 675 рублей лидер стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун, его признали виновным в участии в несанкционированном мероприятии. 31 августа Бокуна снова задержали и осудили на 15 суток административного ареста по аналогичному обвинению. 7 сентября стало известно, что директор 1-го рудоуправления предприятия Александр Чаянов еще 28 августа подписал приказ об увольнении Бокуна за то, что он «не ходил на работу без уважительной причины».

 
Теги: Минск
 
 
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