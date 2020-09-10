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Глава МОТ призвал Лукашенко уважать права и свободы трудящихся во время протестов
Источник материала: Навiны
Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер призвал Александра Лукашенко предотвратить нарушения прав человека и обеспечить полноценное уважение прав и свобод трудящихся во время волны протестов, охвативших страну в последние недели, сообщает сайт МОТ.
В адресованном Лукашенко письме Райдер настоятельно советует снять все обвинения и освободить профсоюзных активистов, которые были задержаны после участия в мирных протестах и забастовках.
Глава МОТ отметил, что «правительство несет ответственность за создание атмосферы, свободной от насилия, угроз или давления в отношении мирно протестующих рабочих», а также, что любые заявления о подобных фактах «должны быть быстро и независимо расследованы». «Я должен призвать вас сделать все, что в ваших силах, для предотвращения нарушений прав человека и обеспечения полноценного уважения прав и свобод трудящихся», — обратился он к Лукашенко.
Райдер выразил глубокую озабоченность в связи с поступающими сообщениями об арестах, задержаниях, заключении под стражу и жестоком обращении с лидерами рабочего движения. «Никто не должен быть лишен свободы или подвергнут уголовным санкциям только за факт организации или участия в мирной забастовке или протесте», — убежден он.
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Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер призвал Александра Лукашенко предотвратить нарушения прав человека и обеспечить...
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