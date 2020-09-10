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Лукашенко требует острых мер реагирования на «эти координационные советы»

10.09.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко заявил, что в стране уже в этом году должны прекратиться протесты и потребовал более острых мер реагирования на «эти координационные советы».

«И всякие там координационные советы, другие организации…. И Конституционный суд, и генеральный прокурор в свое время … дали оценку этим координационным советам. Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия", - потребовал Лукашенко в Генпрокуратуре.

"Сегодня, скажем так, в Минске непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет. Хотя многие со мной не согласны, вспоминают середину 90-х. Говорят: то ли еще было. Многие помнят, когда переворачивали автомобили, сжигали их на дорогах, когда действительно десятки тысяч выходили на улицы. Тогда было как-то понятно: кушать было нечего и детей кормить было нечем", - сказал Лукашенко.

"Несмотря на осложнение ситуации с соблюдением законодательства в стране, давайте будем честны. Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны», - заявил белорусский правитель.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко заявил, что в стране уже в этом году должны прекратиться протесты и потребовал более острых мер реагирования на «эти координационные советы».
 
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