Ректор БГМУ приезжал на Окрестина за своими студентками. Ему их не отдали

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Как сообщает помощник ректора, как только информация о задержании стала известна администрации БГМУ, для выяснения обстоятельств случившегося в Московское РУВД выехала декан фармацевтического факультета Наталия Гурина.





Утром 10 сентября возле ИВС на Окрестина побывали ректор университета Анатолий Сикорский и деканы нескольких факультетов, где «обсудили с работниками изолятора создавшуюся ситуацию и возможные пути ее разрешения».





«В настоящее время администрация БГМУ принимает все меры для решения данной проблемы», — сказано в сообщении, которое администрация вуза разослала студентам.





На данный момент остаются задержанными семь студенток БГМУ, которые учатся на лечебном, фармацевтическом и педиатрическом факультетах.





Вечером 9 сентября они участвовали в акции медиков, которые выражали солидарности с Марией Колесниковой. Когда к цепочке подъехал микроавтобус без номеров, они двинулись в сторону Малиновки. По дороге девушек задержали.



