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Из хулиганских побуждений. Точку в засекреченном деле полковника КГБ, избившего в Гомеле директора кафе, поставит Верховный суд

10.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приговор Гомельского областного суда, вынесенный в отношении бывшего начальника отдела УКГБ по Минску и Минской области полковника госбезопасности Андрея Мильченко, еще не вступил в законную силу. Это уголовное дело готовится к рассмотрению в апелляционном порядке в Верховном суде.





Напомним, 6 июля областной суд признал 43-летнего Мильченко виновным в совершении преступления по п.7 ч.2 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное из хулиганских побуждений). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Обвиняемому назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима. Также мужчину лишили звания «полковник госбезопасности» и обязали выплатить потерпевшему 45 тысяч рублей за причинение материального и морального ущерба.

Процесс проходил в закрытом режиме по причине наличия в деле материалов, имеющих гриф секретности. Само же преступление случилось вечером 8 февраля в гомельском кафе THE BOX 99, куда зашли двое мужчин. Сделав заказ, они подсели к девочкам-подросткам и начали к ним приставать. Когда те собрались уйти, мужчины попытались не допустить этого и срывали с них куртки. В конфликт вмешался директор заведения. Тогда мужчины позвали его «поговорить» на улицу, где он был избит до потери сознания. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Вскоре выяснилось, что нападавший — полковник КГБ Андрей Мильченко. После того, как видео инцидента разлетелось по интернету, он сам пришел с повинной. В кафе с ним был 42-летний минчанин, который проходил по делу в качестве свидетеля.

Судя по всему, обвиняемый не согласился с приговором суда первой инстанции и обжаловал его. По сведениям «Сильных Новостей», в апелляционном порядке также в закрытом заседании Верховный суд рассмотрит это дело 29 сентября. После этого приговор вступит в законную силу. В каком виде — неизвестно, но как минимум пока еще полковник КГБ может рассчитывать на сокращение срока на год в связи с действующей в настоящее время амнистией.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Приговор Гомельского областного суда, вынесенный в отношении бывшего начальника отдела УКГБ по Минску и Минской области полковника госбезопасности Андрея...
 
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