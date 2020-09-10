Из хулиганских побуждений. Точку в засекреченном деле полковника КГБ, избившего в Гомеле директора кафе, поставит Верховный суд

















Напомним, 6 июля областной суд признал 43-летнего Мильченко виновным в совершении преступления по п.7 ч.2 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное из хулиганских побуждений). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Обвиняемому назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима. Также мужчину лишили звания «полковник госбезопасности» и обязали выплатить потерпевшему 45 тысяч рублей за причинение материального и морального ущерба.





Процесс проходил в закрытом режиме по причине наличия в деле материалов, имеющих гриф секретности. Само же преступление случилось вечером 8 февраля в гомельском кафе THE BOX 99, куда зашли двое мужчин. Сделав заказ, они подсели к девочкам-подросткам и начали к ним приставать. Когда те собрались уйти, мужчины попытались не допустить этого и срывали с них куртки. В конфликт вмешался директор заведения. Тогда мужчины позвали его «поговорить» на улицу, где он был избит до потери сознания. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.





Вскоре выяснилось, что нападавший — полковник КГБ Андрей Мильченко. После того, как видео инцидента разлетелось по интернету, он сам пришел с повинной. В кафе с ним был 42-летний минчанин, который проходил по делу в качестве свидетеля.





Судя по всему, обвиняемый не согласился с приговором суда первой инстанции и обжаловал его. По сведениям «Сильных Новостей», в апелляционном порядке также в закрытом заседании Верховный суд рассмотрит это дело 29 сентября. После этого приговор вступит в законную силу. В каком виде — неизвестно, но как минимум пока еще полковник КГБ может рассчитывать на сокращение срока на год в связи с действующей в настоящее время амнистией.











