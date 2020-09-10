Свабода , заявление на него написала секретарь избирательной комиссии Ирина Попова, однако во время суда женщина рассказала, что конфликтов никаких не было. Как сообщает радио, заявление на него написала секретарь избирательной комиссии Ирина Попова, однако во время суда женщина рассказала, что конфликтов никаких не было.





Кирилл Аношко наблюдал за выборами в Колодищах. После закрытия участка он пытался узнать реальные результаты голосования, а получил протокол за хулиганство. Цифры проголосовавших и собственные подсчеты Кирилла не совпадали. Заявление на него написала секретарь избирательной комиссии Ирина Попова.





Во время судебного заседания Ирина Попова почти полностью опровергала записи в протоколе.





«Таким образом получилось, что хулиганства нет. Потом она подтвердила, что конфликтов между нами не было. В итоге не к чему придраться, и судья решила прекратить дело», — рассказал Кирилл Аношко журналистам.