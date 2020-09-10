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Дело КС: Салей находится на Окрестина, Знак – в СИЗО на "Володарке"
Источник материала: Партизан
Следователь провел первые допросы фигуранта дела о призывах к захвату власти члена президиума Координационного совета Ильи Салея, сообщил
СК в минувшую среду сообщил о том, что первыми подозреваемыми по данному делу стали Мария Колесникова, Максим Знак и Илья Салей. Расследованием уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, занимается Главное следственное управление СК.
"Илья (Илья Салей – Прим.) из Следственного комитета, где вчера был проведен первый после задержания допрос, доставлен в ИВС на Окрестина", – сказал Василий Салей.
По его словам, на сегодня никаких следственных действий не планируется.
"Насколько мне известно, сегодня к нему в ИВС поедет адвокат", – сказал отец политика.
Он также сообщил, что еще один фигурант этого дела, член президиума КС Максим Знак помещен в СИЗО номер 1 ГУВД Мингорисполкома.
"Максим, как и Маша (Мария Колесникова – Прим.) находится на "Володарке", – сказала Василий Салей.
Напомним, что у Марии Колесниковой сегодня должен пройти первый допрос.
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Следователь провел первые допросы фигуранта дела о призывах к захвату власти члена президиума Координационного совета Ильи Салея, сообщил Sputnik его отец адвокат...
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