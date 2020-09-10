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Депутаты бундестага предлагают отправить делегацию в Беларусь для оценки кризиса в стране

10.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты бундестага ФРГ обсуждают возможность направления миссии в Беларусь для оценки ситуации с политическим кризисом в стране, сообщил член президиума Координационного совета Павел Латушко.


"Мы провели встречу в бундестаге с представителями практически всех партий. Был живой активный обмен мнениями. Озвучены подходы немецкой стороны по возможным шагам в отношении медиации общественного диалога в Беларуси. В частности, со стороны депутатов бундестага было высказано желание направить миссию в Беларусь чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации", - сказал Латушко в четверг "Интерфаксу".

Он сообщил, что накануне встретился с госсекретарем МИД Германии Мигелем Бергером. "Мы обсудили внутриполитическую ситуацию в Беларуси и возможные шаги ЕС по медиации общественного диалога в Беларуси", - сказал Латушко.

Напомнив, что Германия председательствует в ЕС, собеседник агентства заявил: "Для нас важна позиция этой страны по вопросу выработки единого подхода стран ЕС к ситуации в Беларуси".
 
 
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Депутаты бундестага ФРГ обсуждают возможность направления миссии в Беларусь для оценки ситуации с политическим кризисом в стране, сообщил член президиума...
 
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