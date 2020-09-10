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Делом арестованных сотрудников PandaDoc займется центральный аппарат СК

10.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дело четырех сотрудников ІТ-компании PandaDoc передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом порталу TUT.by рассказал адвокат Антон Гашинский.

Айтишники были арестованы по подозрению в краже в особо крупном размере. До 11 сентября сотрудникам компании должны предъявить обвинение или отпустить.

Адвокат рассказал, что всех их держат в СИЗО на улице Володарского. Условия содержания Гашинский охарактеризовал как "мягко говоря, нехорошие". О самих айтишниках сказал, что они держатся: "Удивлены абсурдностью подозрений, вину не признают".

На прошлой неделе в компании PandaDoc прошел обыск. Сотрудники департамента финансовой разведки арестовали на два месяца четырех человек. Это бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап. Их обвиняют в том, что они как группа лиц, используя свое служебное положение, взяли из бюджета около 107 тысяч рублей, причинив ущерб государству.

В самой компании утверждают, что обвинение не соответствует действительности, а вся деятельность фирмы велась в полном соответствии с законодательством.

В PandaDoc уверены, что репрессии объясняются давлением на ее основателей. Основатель и глава компании Никита Микадо ранее открыто критиковал белорусские власти и предлагал варианты помощи (в том числе материальной) силовикам, которые хотят уволиться из правоохранительных органов.

Виктор Кувшинов помогал педагогам, которые входили в избирательные комиссии и стали свидетелями фальсификации, подать заявление в правоохранительные органы. Также он обещал помочь с поиском работы при увольнении.
 
 
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Дело четырех сотрудников ІТ-компании PandaDoc передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом порталу TUT.by рассказал адвокат Антон Гашинский.
 
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