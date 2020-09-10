|
Они страшно не уверены. Лукашенко требует от прокуратуры "навести порядок". Швед: Мы ЗАСТАВИМ должностных лиц...
Источник материала: Партизан
Лукашенко потребовал от прокуратуры принять "более острые меры" против организаторов КС.
Беларусь должна уже в этом году вернуться к "безопасному периоду, который был совсем недавно", заявил Лукашенко, представляя Андрея Шведа в должности генерального прокурора Беларуси.
"Сегодня, скажем так, в Минске непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства...
Несмотря на осложнение ситуации с соблюдением законодательства в стране, давайте будем честны. Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду.
...Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси", - заявил Лукашенко.
"И всякие там координационные советы, другие организации…. И Конституционный суд, и генеральный прокурор в свое время (думаю, и ваша точка зрения такова) дали оценку этим координационным советам.
Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия", - о
Генеральная прокуратура намерена в ближайшее время "усилить работу по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка", заявил журналистам после речи Лукашенко Швед.
"И прокуроры здесь должны сказать и скажут свое веское слово, - заверил генпрокурор. - Должна быть обеспечена безопасность на наших улицах, порядок. Любые проявления насилия, экстремизма, нарушения общественного порядка должны пресекаться на корню.
Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами: все государственные органы, всех должностных лиц - единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок", - заявил новоявленный генпрокурор.
При этом, к нашему большому сожадения, Швед ничего не сказад о том, когда на наших улицах перестанут избивать и похищать мирных граждан непонятные люди в странной одежде без опознавательных знаков, и когда эти люди, очень похожие на бандитов из тех самых 90-ых, перестанут ездить на машинах без номеров и похищать наших сограждан.
Поскольку все вышеперечисленное - уголовные преступления, молчащая Генпрокуратура становится соучастником этих преступлений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они страшно не уверены. Лукашенко требует от прокуратуры "навести порядок". Швед: Мы ЗАСТАВИМ должностных лиц...
Лукашенко потребовал от прокуратуры принять "более острые меры" против организаторов КС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)