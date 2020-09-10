







Беларусь должна уже в этом году вернуться к "безопасному периоду, который был совсем недавно", заявил Лукашенко, представляя Андрея Шведа в должности генерального прокурора Беларуси.





"Сегодня, скажем так, в Минске непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства...





Несмотря на осложнение ситуации с соблюдением законодательства в стране, давайте будем честны. Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду.





...Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси", - заявил Лукашенко.





"И всякие там координационные советы, другие организации…. И Конституционный суд, и генеральный прокурор в свое время (думаю, и ваша точка зрения такова) дали оценку этим координационным советам.





братился Лукашенко к Шведу. Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия", - оЛукашенко к Шведу.



