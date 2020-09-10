В Гродно на Старом мосту столкнулись скорая и маршрутка, образовались пробки

Источник материала: Tut.by

В Гродно 10 сентября примерно в 8 утра на Старом мосту столкнулись автомобиль скорой и маршрутка. Они ехали навстречу друг другу. Из-за аварии на подъезде к центру образовались пробки, сообщает АвтоГродно.



Фото: autogrodno.by

О происшествии изданию рассказал читатель, который стал очевидцем аварии.

— Автомобиль скорой ехал на вызов. С включенными проблесковыми маячками скорая опередила нас по разделительной полосе и на выезде с моста в районе светофора уже фактически перестроилась в свою полосу, но замедлилась, так как не все водители догадались уступить дорогу. В этот момент со стороны «танка» навстречу двигалась маршрутка. Еще на подъезде водитель выжал тормоз — и машину стало заносить. В результате маршрутка проехала боком и задним левым углом ударила скорую в ту часть, где находился водитель, — рассказал гродненец Влад.





Очевидец говорит, что водителю скорой стало плохо после ДТП, врачи приводили его в чувство.

Из-за аварии скорая не смогла продолжить свой путь, а на подъезде к центру образовались заторы.