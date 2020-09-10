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Седан Genesis G70 примерил новый фирменный стиль марки
Источник материала: Tut.by
Принадлежащий концерну Hyundai корейский премиум-бренд Genesis обнародовал первые снимки обновленной версии
Седан, соперничающий с BMW третьей серии и Mercedes C-класса, преобразился в соответствии с новым дизайнерским почерком Genesis. Первым его примерил кроссовер
Также G70 обзавелся измененным «щитом» радиаторной решетки, новым задним бампером с площадкой под номер (у дореформенной версии он располагался на багажной двери) и новым ассортиментом колесных дисков. В салоне появилась новая мультимедиа-система с 10,25-дюймовым экраном и расширенным функционалом (в частности, это поддержка обновления софта «по воздуху»).
О моторной гамме обновленного седана официальной информации пока нет. Ожидается, что вместо двухлитровой бензиновой «четверки» у базовой версии G70 появится новый турбомотор 2.5 мощностью 304 л.с., который уже устанавливается на модернизированный
Продажи обновленного G70 в Корее начнутся в октябре — ближе к моменту рыночного дебюта Genesis озвучит всю недостающую информацию о машине
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Принадлежащий концерну Hyundai корейский премиум-бренд Genesis обнародовал первые снимки обновленной версии седана G70.
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