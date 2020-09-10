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Седан Genesis G70 примерил новый фирменный стиль марки

10.09.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Принадлежащий концерну Hyundai корейский премиум-бренд Genesis обнародовал первые снимки обновленной версии седана G70, который у себя на родине дебютировал три года назад.


Седан, соперничающий с BMW третьей серии и Mercedes C-класса, преобразился в соответствии с новым дизайнерским почерком Genesis. Первым его примерил кроссовер GV80, а затем и новый седан G80. Визитной карточкой обновленного G70 также стала расположенная в два яруса передняя и задняя светотехника со сдвоенными полосками, благодаря которым седан теперь проще узнать в потоке.


Также G70 обзавелся измененным «щитом» радиаторной решетки, новым задним бампером с площадкой под номер (у дореформенной версии он располагался на багажной двери) и новым ассортиментом колесных дисков. В салоне появилась новая мультимедиа-система с 10,25-дюймовым экраном и расширенным функционалом (в частности, это поддержка обновления софта «по воздуху»).


О моторной гамме обновленного седана официальной информации пока нет. Ожидается, что вместо двухлитровой бензиновой «четверки» у базовой версии G70 появится новый турбомотор 2.5 мощностью 304 л.с., который уже устанавливается на модернизированный Kia Stinger, с которым седан Genesis делит платформу.


Продажи обновленного G70 в Корее начнутся в октябре — ближе к моменту рыночного дебюта Genesis озвучит всю недостающую информацию о машине

 
 
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Принадлежащий концерну Hyundai корейский премиум-бренд Genesis обнародовал первые снимки обновленной версии седана G70.
 
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