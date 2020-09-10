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Ученые обнаружили следы вызывающих сифилис бактерий на останках людей из «доколумбовой» эпохи

10.09.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исследователи обнаружили следы бактерий, вызывающих сифилис, на останках людей из Финляндии, Эстонии и Нидерландов, которые жили в «доколумбовые» времена. Таким образом, возможно, экспедиция Христофора Колумба не виновата в том, что данное заболевание распространилось по Европе. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на журнал Current Biology.


Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Drew Hays / Unsplash

Сифилис, заболевание, передающееся половым путем, которое сейчас легко вылечить на ранней стадии, распространился в Европе в конце 15-го века и убил миллионы людей в течение следующих столетий.

Однако анализ останков людей «доколумбовой» эпохи из Финляндии, Эстонии и Нидерландов показывает, что эта болезнь могла появиться гораздо раньше, чем европейская экспедиция вернулась из Нового Света.

Кроме того, в процессе исследования был идентифицирован родственный штамм бактерий, который вызывает другую болезнь — фрамбезию, а также еще один, ранее неизвестный патоген.

Анализируя генетический код бактерий, исследователи обнаружили, что предшественник всего современного сифилиса, вероятно, развился между 12-м и 16-м веками. Но недавно обнаруженное разнообразие среди семейства бактерий может указывать на то, что это заболевание возникло или развилось в Европе, отмечают исследователи.

 
 
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Таким образом, это заболевание могло возникнуть или развиться в Европе до поездок в Новый Свет.
 
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