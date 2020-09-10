«Беларуськалий» прокомментировал инцидент с работником, который в шахте приковал себя наручниками

Источник материала: Tut.by

«Беларуськалий» прокомментировал инцидент с шахтером Юрием Корзуном, который сегодня утром в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию. Сообщение с пояснением опубликовано на официальном телеграм-канале предприятия.



Фото: Вконтакте / Юрий Корзун

В сообщении говорится, что «10 сентября 2020 года после окончания рабочей смены в 6.15 машинист горновыемочных машин рудника 1РУ Корзун Юрий Николаевич отказался покинуть рабочее место на горизонте «-305 м».

Поскольку этими действиями работник нарушил требования по охране труда, горноспасатели приняли меры и вывели Юрия Корзуна из шахты.

«Данный случай произошел на участке по добыче технической соли в период подготовки комплекса к работе и не повлиял на производственный процесс», — поясняется в сообщении.

Дать более подробную информацию, как работника освободили от наручников и вывели из шахты, на предприятии отказались.

Напомним, 10 сентября шахтер Юрий Корзун приковал себя на рабочем месте наручниками к горнодобывающему оборудованию и собирался находиться в шахте до начала выполнения своих требований.

Работник требовал «немедленно прекратить запугивание и увольнение трудящихся, освободить всех взятых под арест членов стачечного комитета общества, исключить похищение граждан республики неизвестными лицами, прекращение физической расправы над мирными протестующими, отставки незаконно занимающего пост главы государства Александра Лукашенко».

Позже стало известно, что наручники, которыми был прикован Юрий Корзун вскрыли, а его отвезли в больницу.