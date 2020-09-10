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Беларусбанк приостановил прием новых заявок на кредиты на жилье с использованием субсидий по указу № 240
Источник материала: Tut.by
По сообщениям наших читателей, Беларусбанк приостановил прием новых заявок на выдачу кредитов на строительство или реконструкцию жилых помещений с использованием субсидии на его погашение по указу № 240. Эту информацию подтвердили в контакт-центре банка.
— Да, на текущий момент данный вид кредитования приостановлен банком, — сообщили нам в контакт-центре. Информации о том, когда кредитование будет возобновлено, там пока нет.
Субсидию по указу № 240 могут получить некоторые категории граждан, в том числе многодетные семьи. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определяет максимальный размер кредита и адресной субсидии и принимает решение о субсидировании. Ранее в Беларусбанке
Сейчас в банке по-прежнему доступны льготные кредиты на жилье по указу № 13, а также кредиты на недвижимость по системе стройсбережений.
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Беларусбанк приостановил прием новых заявок на кредиты на жилье с использованием субсидий по указу № 240
Когда кредитование будет возобновлено, в банке пока не знают.
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