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Беларусбанк приостановил прием новых заявок на кредиты на жилье с использованием субсидий по указу № 240

10.09.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По сообщениям наших читателей, Беларусбанк приостановил прием новых заявок на выдачу кредитов на строительство или реконструкцию жилых помещений с использованием субсидии на его погашение по указу № 240. Эту информацию подтвердили в контакт-центре банка.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

— Да, на текущий момент данный вид кредитования приостановлен банком, — сообщили нам в контакт-центре. Информации о том, когда кредитование будет возобновлено, там пока нет.

Субсидию по указу № 240 могут получить некоторые категории граждан, в том числе многодетные семьи. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определяет максимальный размер кредита и адресной субсидии и принимает решение о субсидировании. Ранее в Беларусбанке рассказывали, что в этом году направят 680 миллионов рублей на кредитную поддержку многодетных семей по указу № 240.

Сейчас в банке по-прежнему доступны льготные кредиты на жилье по указу № 13, а также кредиты на недвижимость по системе стройсбережений.

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