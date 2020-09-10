«Дышать в трубочку» по новым правилам: что изменилось в процедуре освидетельствования водителей

Источник материала: Tut.by

На фоне политических событий многие пропустили вступление в силу новых правил по освидетельствованию водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения. AUTO.TUT.BY вместе с адвокатом Павлом Латышевым разбирался, что изменилось в порядке прохождения этой процедуры. Отметим, что новшества действуют уже больше месяца и для добропорядочных водителей в них больше хорошего, чем плохого.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Изменения в Положение «О порядке проведения освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ», утвержденное постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14 апреля 2011 г. № 497, были внесены 27 июля 2020 года, вступили в силу после официального опубликования 29.07.2020.

Из-за корвалола перестанут лишать прав

В новом Положении, которое регламентирует процедуру освидетельствования водителей, появился такой термин, как «факт потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ».

— Если говорить просто, то речь идет о том, что в организме водителя обнаружены наркотические вещества, но при этом их нахождение не вызвало нарушения физических и (или) психических функций, — объясняет Павел Латышев.

О чем может идти речь? В первую очередь — о лекарственных препаратах. Например, в корвалоле, который находится в свободной продаже и в инструкции которого нет запрета на управление автомобилем после его приема, содержится наркотическое вещество — фенобарбитал. Причем, согласно ответу завода-изготовителя, период выведения после единичного приема этого лекарственного средства фенобарбитала составляет 10−14 суток. В итоге, были случаи, когда водителей привлекали к ответственности при обнаружении этого вещества в крови, даже когда они имели на руках рекомендации врача о необходимости приема данного препарата.

Ответственность же по ч. 1 ст 18.16 КоАП (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) наступает при соблюдении двух условий: обнаружения наркотических веществ и выявления нарушения физических и (или) психических функций.

Когда нужно не только «дуть», но и сдавать кровь



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До сих пор в законодательстве не было прописано, когда освидетельствуемый обязан сдавать биологические образцы для лабораторного исследования.

— Например, водитель продулся в прибор, все результаты показали 0 промилле, врач делает заключение о том, что лицо трезвое, а инспектор ДПС указывает на необходимость сдачи крови. Водитель отказывается, а инспектор строчит протокол за отказ от прохождения освидетельствования, хотя освидетельствование было пройдено путем продувания в прибор и отсутствовали какие-либо объективные данные (признаки опьянения), которые бы служили основанием для сдачи крови, — приводит пример Павел Латышев. — И, с другой стороны, водитель продувается в прибор, показывает 0,37, 0,3 промилле. Водитель заявляет письменные и устные ходатайства о заборе у него биологических образцов для лабораторного исследования, а инспектор ДПС и врач ему в этом отказывают. Водитель затем самостоятельно сдает кровь для лабораторного исследования — а там нули по всем показателям.

В новой редакции постановления этот очевидный пробел наконец-то был устранен.

Итак, при освидетельствовании с участием врача или иного специалиста проведение лабораторного исследования является обязательным в следующих случаях:

при освидетельствовании физических лиц на предмет выявления состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

при положительном результате экспресс-тестов;

при наличии абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации от 0,2 до 0,45 промилле или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации от 100 до 225 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха у освидетельствуемого физического лица в одной из проведенных проб;

при наличии в одной пробе, проведенной с использованием средства измерения, абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и более промилле или паров абсолютного этилового спирта 150 и более микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха, а в другой пробе — абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и менее промилле или паров абсолютного этилового спирта в концентрации 150 и менее микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха;

при освидетельствовании участников дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли и (или) пострадали люди.

Сколько раз нужно «дуть в трубочку»?





До сих пор механизм продуваний при освидетельствовании содержал много вопросов, ответы на которые не были четко прописаны. Например, сколько должно быть продуваний? Что делать, если выдох прерван? Какой интервал должен быть между продуваниями?

Сейчас, обращает внимание адвокат, в документе прописали четко: «…в тех случаях, когда при проведении пробы с использованием средства измерения концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составляет менее 1,0 промилле или концентрация паров абсолютного этилового спирта составляет менее 500 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха, а также когда физическим лицом прерван выдох при проведении пробы с использованием средства измерения, в обязательном порядке через 5−10 минут после проведения первой пробы проводится повторная проба с использованием средства измерения…».

Алкотесты использовать строго по инструкции



Фото: Елена Анкудо

Теперь в документе четко прописали, что «средства измерения и экспресс-тесты используются в порядке, определяемом изготовителем средств измерения (экспресс-тестов) в соответствии с законодательством…».

— Таким образом, сейчас при использовании соответствующего прибора должностное лицо органа, ведущего административный процесс, врач или иной специалист обязаны строго соблюдать соответствующие требования изготовителя прибора, которые он изложил в инструкции, — подчеркивает Павел Латышев.

Исходя из практики, основными средствами измерения при проведении освидетельствования на предмет определения состояния алкогольного опьянения, служат приборы АКПЭ 01.01, «Алкотест 203», «Алконт».

Если, например, в руководстве по эксплуатации прибора АКПЭ 01.01 написано, что должны использоваться сменные одноразовые мундштуки, то такие мундштуки должны быть одноразовыми, а не какими-либо иными.

Если в инструкции по эксплуатации прибора «Алкотест 203» указана соответствующая погрешность прибора, то при фиксации соответствующих результатов эта погрешность должна высчитываться и фиксироваться.

Если в руководстве, например, написано, что с момента курения до продувания должно пройти не менее 5−10 минут, а после приема лекарственных спиртосодержащих средств — не менее 15 минут — то соответствующий временной интервал должен быть соблюден.

Выходит, что если алкотест использовали не по инструкции, то результаты измерений должны быть признаны недостоверными и привлекать на их основании водителя к ответственности нельзя.