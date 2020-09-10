Как «наказывают» активные дворы и что если повесить БЧБ в окне квартиры? Рассказывает эксперт

Источник материала: Tut.by

Уже больше месяца белорусы выходят на мирные протесты, чтобы выразить свое отношение к итогам выборов и тем жестким действиям властей, которые последовали за ними. Выход на улицы оказался не единственной формой протеста — люди стали собираться во дворах своих домов, вывешивать флаги на фасады, окна и балконы. Как следствие — предписания со стороны местных органов власти, требующие убрать БЧБ-символику, а также административное преследование неподчинившихся. Более глубокие последствия — участившиеся проверки особо активных домов и огромные штрафы, выписанные товариществам собственников (ТС) за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов (формально не связанные с флагами).



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

REALTY.TUT.BY узнал у специалиста, насколько уязвимы сейчас товарищества собственников, кто их вообще может контролировать, за что и в каком размере штрафовать (и можно ли не оплачивать эти штрафы), а также будет ли все-таки нарушением БЧБ-флаг, если он висит в квартире за окном.

«ТС может быть оштрафовано по верхней планке, как и завод»

На днях товариществам собственников в минском «дворе перемен» — это соседствующие дома № 3 на Сморговском тракте и № 62 на Червякова — выписали штрафы от санитарных врачей : каждому ТС по 6750 рублей. Председатель обоих товариществ Ольга Тихонович предполагает, что зачастившие вдруг проверки связаны с активной позицией жильцов квартала.

Напомним, минский двор на Сморговском тракте — Червякова прославили символы протеста: мурал с «диджеями перемен» и огромный флаг на высоте между многоэтажками. Мурал люди в балаклавах и масках закрашивали уже несколько раз, бело-красно-белые полотнища снимались, но жители с упорством отмывают мурал и возвращают флаги обратно.



Вечером 9 сентября мурал с диджеями неизвестные закрасили в восьмой раз. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Геннадий Калёнов, член правления Международной ассоциации менеджмента недвижимости, также не исключает, что предписания и штрафы, о которых говорилось выше, могут использоваться как рычаг давления, причем в рамках законодательства.

— На самом деле товарищества собственников очень уязвимы, их контролируют местные органы власти, проверяют около полутора десятков организаций и фактически, если задаться целью, то раз в неделю будет приходить очередной какой-нибудь орган и выписывать штраф. При желании всегда можно найти нарушение, поскольку правил очень много, а стерильного мира не бывает.



Изображение: предоставлено Международной ассоциацией менеджмента недвижимости

Субъектов хозяйствования огромное количество: это и маленькие кафе, и магазинчики, и ТС, говорит эксперт.

— В план проверок ТС включаются, как правило, раз в 3−4 года. Не припомню случая, чтобы Центр гигиены и эпидемиологии, проводя плановую проверку, не выписал бы штраф ТС. Простой пример: на ведрах, которыми пользуются рабочие по комплексной уборке, нет надписи, что это для мытья подъезда — все, это уже нарушение. Или возьмем, к примеру, МЧС. Приходит специалист в подъезд, а там коврики для вытирания ног, фикус стоит — это повод для того, чтобы выписать штраф, потому что загромождены эвакуационные проходы.

Напомним, в предписании санитарного врача Центрального района Минска, вынесенном ТС на Червякова, говорится о нарушении «периодичности определения работы вентиляционных установок».

— Замер кратности воздухообмена (вентиляции с естественным побуждением) или определения работы вентиляционных установок — это, проще говоря, проверка, как работает вентиляция в многоквартирных жилых домах, — объясняет Калёнов. — Это обязательное мероприятие, которое входит в состав технического обслуживания. В домах, где есть газовые горелки или газовые плиты, проверка проводится ежегодно, в домах, где электроплиты — раз в три года. И в случае с ТС на Червякова нарушение периодичности проведения этих работ и явилось поводом для административного протокола или штрафа.

Другое дело, говорит Калёнов, величина штрафа — почти 7 тысяч рублей.

— Размеры штрафов предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях, и особенность заключается в том, что максимальный размер в базовых величинах для физических лиц относительно небольшой, а для юридических — намного больше. Товарищество собственников — это юридическое лицо, что в некотором роде тоже является феноменом, поскольку в успешных европейских странах объединение собственников — юридическое лицо с частичной правомочностью. То есть там нет руководителя, бухгалтера, не ведется никакая деятельность — жилой дом для того, чтобы жить, и там не нужно создавать для этого целую организацию со своей иерархией. У нас же это субъект хозяйствования со своей бухгалтерией и всеми атрибутами в виде офиса, журнала приема посетителей и журнала регистрации проверок. Соответственно, ТС теоретически может быть оштрафовано по верхней планке, как и завод, где работают 10 тысяч человек.

Что будет, если не оплачивать штраф?

Если субъект хозяйствования считает, что при наложении взыскания допущены нарушения, связанные как с величиной штрафа, так и с самим обстоятельством, то вправе оспорить это через суд. В этом случае, говорит специалист, лучше воспользоваться услугами адвоката, знающего, как работать в подобных ситуациях. При этом нужно быть готовым к тому, что история может тянуться и полгода.

Геннадий Калёнов вспоминает случай из практики, когда работника ТС хотели лишить водительских прав, а члены ТС написали ходатайство в ГАИ о том, что это очень нужный работник, на машине которого осуществляются важные закупки для обслуживания дома, и попросили заменить лишение наказанием в виде штрафа.

— ГАИ рассматривает такие случаи и может пойти навстречу людям. То есть, если ходатайство обосновано, то может быть и снижение штрафа, и отмена. В любом случае для рассмотрения конкретного случая надо письменное обращение, оформленное надлежащим образом. Далее будет ответ в течение 30 дней или живые переговоры, когда назначается исполнитель по данному письму — конкретный человек, с которым можно общаться по проблеме.

— А если люди просто решат не оплачивать штраф?

— У ТС, как правило, есть два счета: текущий и депозитный, где хранятся отчисления на капремонт. Вот этот второй счет (отчисления на капремонт) защищен и деньги оттуда списать нельзя. А с текущего счета в принудительном порядке эти деньги будут списаны.

А что, если повесить БЧБ на окно внутри квартиры?

Ранее БЧБ-флаги с фасадов домов снимали коммунальники, МЧС или неизвестные в масках. В таких случаях жильцам никто ничего не объяснял. 9 сентября местные райисполкомы стали рассылать предупреждающие письма председателям правления организаций собственников с требованием ежедневного контроля содержания фасадов зданий, конструктивных элементов, элементов благоустройства «с незамедлительным принятием мер по устранению выявленных недостатков, а также обеспечить соблюдение всеми участниками совместного домовладения вышеуказанных норм». В списке возможных претензий — надписи, флаги и «иные синтетические ткани» на фасадах домов. Все это, указывается в письме, не предусмотрено проектной документацией зданий, а также нарушает правила противопожарной безопасности и требования других нормативных актов.

Если оперативной реакции нет, говорится в письме, — администрация может начать процесс по таким статьям:

ст. 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов);

ст. 21.13 (Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения);

ст. 23.56 (Нарушение законодательства о пожарной безопасности);

ст. 23.89 (Непринятие мер по надлежащей организации деятельности юридического лица).

Кроме товариществ собственников, предписания снять БЧБ-флаги с окон и балконов, а также уведомления о том, что ведется административный процесс по ч. 2 ст. 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов) стали получать и владельцы квартир. Например, сейчас их массово вручают в Новой Боровой, жители которой не единожды заявляли о своей активной гражданской позиции.

И если флаги на фасаде дома условно можно привязать к нарушению правил благоустройства, то уж внутри квартиры, являющейся частной собственностью, человек вправе делать все что ему угодно. В противном случае можно ведь и к цвету штор придраться: вдруг они раздражают гражданина с улицы?

— Такие вещи, как размещение в пределах квартиры чего-либо, никак не регулируются законодательством, — говорит Геннадий Калёнов. — Есть, например, правила проживания, утвержденные постановлением Совмина. И там этот вопрос вообще не затрагивается в силу того, что когда законодательство разрабатывалось, проблемы размещения символики с внутренней стороны окон квартир не было — поэтому сейчас такая возможность оказалась в «серой зоне».



8 сентября жительница Новой Боровой Ксения Цыганок получила повестку. Ее приглашают в Минское РУВД, в милиции считают, что вид с ее балкона подпадает под статью КоАП за нарушение правил благоустройства. Причина — бело-красно-белый флаг. Фото: Ксения Цыганок

С точки зрения европейского права, окна являются общим имуществом, потому что они образуют контур дома, влияющий на потребительские качества всего объекта — вентиляцию, энергопотребление, теплообмен. И в европейских странах гражданин сам окно заменить не может, окна меняются сразу во всем доме. Но все, что за окном внутри квартиры, — это уже личное его дело, что он вешает у себя на стенах и в районе окна. И у европейцев все четко прописано, например, два миллиметра штукатурки на потолке — это его собственность, плита перекрытия — уже общее имущество. То же самое про пол, стены. То есть все правила прописаны, понятны и известны заранее. Но ни у них, ни у нас нет регламентов, что вешать на окна изнутри квартиры. И это логично.

С другой стороны, гипотетически некий гражданин «А» может обратиться в местный орган власти с заявлением, что размещенная в проеме окна символика нарушает его психологический комфорт. И вот уже за невыполнение предписания местного органа власти гражданин «Б», являющийся собственником квартиры, может быть привлечен к административной ответственности. Обычно в Беларуси так это и работает. Однако гражданин «Б» имеет право доказать в суде, что это предписание не было законным.

— То есть надо пытаться оспаривать предписания в суде. А это реально?

— БЧБ-флага нет в списках запрещенной символики. Так как это будет прецедент, суд первой инстанции решение, скорее всего, не примет и дело будет направлено в городской суд и выше, и вот там принимаются решения, которые служат ориентиром для судов первой инстанции.

И какой выход?

В итоге мы имеем отсутствие на законодательном уровне четких регламентов того, что можно, а чего нельзя — все это дает возможность местным органам власти произвольно трактовать общие нормативы и законодательные акты и, как следствие, иметь еще один рычаг давления на слишком активных граждан. А выход есть?

По мнению Геннадия Калёнова, в дальнейшем было бы целесообразно предусмотреть для организаций собственников форму юридического лица с частичной правомочностью, а для дольщиков и покупателей квартир — заранее известные и понятные правила каждой отдельной организации собственников. Это не только снизит расходы организаций собственников, но и позволит исключить внутренние конфликты, сделает невозможным произвольную трактовку общих нормативных и законодательных актов местными органами власти.

Пока готовился материал, стало известно, что в результате нескольких проверок «двору перемен» выписали штрафы за нарушение правил пожарной безопасности и несвоевременное обследование вентиляции в одном из домов. Общая сумма — 18 900 рублей. Жители и председатели товариществ собственников их домов намерены обжаловать протоколы, однако просят на всякий случай опубликовать реквизиты, по которым желающие могут помочь штрафы оплатить.

Товарищество собственников жилого дома № 62 на Червякова. Штраф 6750 рублей 220068, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Червякова, 62, пом. 168

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