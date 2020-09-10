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Спросили life:) про компенсации абонентам за неработающий интернет. Вот ответ компании

10.09.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В августе и начале сентября в Минске периодически возникали проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет. Ранее операторы поясняли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами». Спросили life:), будут ли компенсации за время «простоя» — публикуем ответ компании.


Фото: TUT.BY

Напомним, в А1 заявили: в связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске в августе, связанными с «выполнением требований уполномоченных государственных органов и возникших по не зависящим от компании причинам», оператор принял решение о компенсациях абонентам, которых коснулась проблема путем начисления интернет-трафика, минут разговоров и/или уменьшения абонентской платы.

В МТС позже также заявили о «персональных бонусах для своих абонентов» через начисление бесплатных минут для звонков во все сети и/или интернет-трафика.

Мы отправили в life:) запрос и спросили, собирается ли компания проводить подобные корректировки. Приводим ответ пресс-службы компании, который нам прислали:

— Мы ценим лояльность наших клиентов и подготовили персональные бонусы для них: 500 МБ, 50 минут внутри сети или 50 SMS. Клиенты могут выбрать бонусный пакет в зависимости от своих потребностей.

Чтобы получить бонус, нашим клиентам нужно обратиться в контакт-центр по номеру 909, в любой из фирменных салонов life:) или оставить запрос в официальном аккаунте оператора в социальных сетях. Бонусный трафик будет начислен на следующий день после обращения. Срок действия пакета составит 30 дней.

 
Теги: Минск
 
 
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