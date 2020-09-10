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Спросили life:) про компенсации абонентам за неработающий интернет. Вот ответ компании
Источник материала: Tut.by
В августе и начале сентября в Минске периодически возникали проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет. Ранее операторы
Напомним, в А1
В МТС позже также
Мы отправили в life:) запрос и спросили, собирается ли компания проводить подобные корректировки. Приводим ответ пресс-службы компании, который нам прислали:
— Мы ценим лояльность наших клиентов и подготовили персональные бонусы для них: 500 МБ, 50 минут внутри сети или 50 SMS. Клиенты могут выбрать бонусный пакет в зависимости от своих потребностей.
Чтобы получить бонус, нашим клиентам нужно обратиться в контакт-центр по номеру 909, в любой из фирменных салонов life:) или оставить запрос в официальном аккаунте оператора в социальных сетях. Бонусный трафик будет начислен на следующий день после обращения. Срок действия пакета составит 30 дней.
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A1 и МТС также заявили о компенсациях абонентам.
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