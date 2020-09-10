Единственный в Беларуси фестиваль анимации все-таки состоится, но будет коротким

Источник материала: Tut.by

Единственный в Беларуси фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка» все же будет — он пройдет в Могилеве 27 и 28 октября. Уже идет прием заявок участников.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Программа фестиваля будет прежней: конкурсы анимационных фильмов, детского анимационного творчества, детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества.

Но длиться фестиваль будет рекордно мало — всего два дня. В предыдущие годы программа «Анимаёвки» шла по 4 дня.

Прием заявок на конкурсы идет до 1 октября. Тут — все контакты.